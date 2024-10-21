陸國產「陽光玫瑰」葡萄假冒日本進口貨　爆10倍價騙消費者

▲大陸市面上出現一批日本進口「陽光玫瑰」葡萄，被踢爆其實是國產貨。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本「陽光玫瑰」葡萄在大陸被稱為葡萄界的「愛馬仕」，深受消費者喜愛，然而，該品種葡萄已經成功在大陸種植，市價也普遍比日本進口的同品種葡萄便宜許多。陸媒近日在水果市場發現，一款日文外包裝的「國產葡萄」以進口價販售，價格漲了10倍，疑使用「狸貓換太子」手法欺騙消費者牟利。

《央視》報導，市場裡銷售的國內葡萄品牌眾多，像這種宣稱為國內「陽光玫瑰」的葡萄品種，價格普遍在6元至10元人民幣一斤（27至45元新台幣／半公斤），而宣稱為日本進口的「陽光玫瑰」葡萄，6斤（3公斤）裝禮盒售價竟高達66元一斤（296元新台幣／半公斤），價格相差近10倍。

在還沒被揭穿前，市場內的銷售人員還提到，相同品種，進口的葡萄這麼貴，除運輸成本等因素外，「進口的葡萄比國產的果實要大，汁水更豐富。」

仔細檢視包裝和外觀，這批寫上日文字宣稱從日本進口的「陽光玫瑰」葡萄盒上並未出現中文或英文標註的「水果名稱、產地、包裝廠名稱或代碼等資訊」。

市場內另一名大陸國產葡萄的銷售員透露，這季節沒有進口葡萄，「要說晴王是進口的，那就胡說八道了。」

根據大陸海關總署相關規定顯示，允許從日本進口的水果類產品僅有蘋果和梨。一名業內人士透露，目前的「日本進口葡萄」一定裝的都是國產貨，「外包裝上有日文或者是一些其他的外文，也一定是掛羊頭賣狗肉，把國產貨充當成進口葡萄來售賣欺騙消費者，在批發以及零售端也是普遍存在的。」