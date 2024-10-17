陸人氣零食「黃飛紅花生」網購恐觸法！海關：未開放進口

▲大陸製零食「黃飛紅花生」並未開放進口，禁止輸入。（圖／翻攝淘寶）



記者柯振中／綜合報導

大陸製零食「黃飛紅花生」擁有相當高的人氣，不過財政部關務署高雄關16日表示，這款零食並未開放進口，也無專案核准案件，民眾切勿跨境購買、販賣，以免觸法受罰。

關務署高雄關表示，的貨品分類號列為第2008.11.92.00-4號，輸入規定MW0（大陸物品不准輸入）及F01（應向衛生福利部食品藥物管理署申請辦理輸入查驗）。經濟部國際貿易署為了保護國內相關產業，並未開放大陸製「黃飛紅花生」食品進口，亦無專案核准案件。

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高雄關說，市面上販售的「黃飛紅花生」屬於非法輸入，涉及違反進口有關法令，除依海關緝私條例相關規定，應沒入貨品及處以罰鍰外，也會移送貿易署依臺灣地區與大陸地區人民關係條例裁處。

高雄關提到，若從大陸入境、自行攜帶「黃飛紅花生」，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第4條第2項附表之規定，可攜帶數量不得超過1公斤，且限自用、不得轉售牟利。

高雄關呼籲民眾切勿跨境購買及販賣未開放進口食品；廠商進口中國大陸產製食品前，可先洽詢貿易署或「貨品輸出入規定查詢」網站，查明是否為准許進口之貨品，避免觸法受罰。