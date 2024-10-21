西濱竹南段施工車道封閉　18車誤闖逆向開6公里！不舉發原因曝

記者楊永盛／苗栗報導

公路局正進行台61線西濱快速道路竹南、後龍路段南下路面改善工程，詎料在19日中午時分，疑不熟悉路況、未看清指標，誤以為北上車道有調撥車道，至少有18輛大小車輛，逆向闖入北上車道一路往南近6公里，嚇壞正常行駛的用路人。轄區竹南警分局今（21）日表示，因監視器影像車號模糊，將不予舉發違規，但將規劃警力加強路口守望和引導。

▲西濱公路竹南到後龍段正封閉南下車道，竟有車輛誤闖北上車道，逆向行駛約6公里。（圖／翻攝臉書後龍大小事）

竹南警分局說，昨日在網路上發現民眾張貼文章，指台61線西濱公路上有許多車輛違規逆向行駛，經擴大調閱監視器後發現，10月19日中午時段，台61西濱快速道路93.5k北向車道，至少有18輛逆向南下行駛自小客、大客車。

警方調查，原行駛在西濱快速道路南向道路車輛，行經竹南鎮台一己線、西濱路口時遇南下車道封閉，疑因不熟路況，原應左轉彎進入台一己線替代道路車輛，誤認西濱北向車道有調撥車道駛入造成逆向，多數車輛可能看到北上車流、沒有調撥車道管制措施，逆向約6公里後，紛紛就近自苗8線下西濱。

▲西濱公路竹南到後龍段正封閉南下車道，竟有車輛誤闖北上車道（左車），逆向行駛約6公里。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，因監視器畫面車號模糊，為保障當事人權益及避免爭議，將不予舉發，竹南分局亦編排相關警力，加強西濱快速道路重要路口守望，取締、防止逆向車輛，維護用路人安全。警方提醒，施工期間請用路人遵循引導減速慢行，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

▲西濱公路竹南到後龍段正封閉南下車道，公路局公告改道路線圖。（圖／記者楊永盛翻攝）

公路局指出，為辦理「台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」，執行後龍觀海大橋第2階段交維改道前的路面刨鋪、標線標誌及交維設施佈設作業，自10月14日上午8時至10月28日中午12時止，封閉台61線北上竹南至後龍及南下竹南至赤土崎主線辦理施工。南下路段：封閉台61線93K竹南交流道以南主線及匯入匝道，以及105K後龍交流道匯入匝道，南下側車道則可通行至104K。北上路段：封閉台61線105K後龍交流道以北主線及匯入匝道。