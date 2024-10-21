星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次」抽到賺2萬　全場狂查結果　

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者陳雅韻攝）



網搜小組／劉維榛報導

星宇航空（2646）將在25日掛牌上市，短短3天就吸引172萬人搶申購，扣除不合格案件，中獎率僅2.48%。一名網友驚呼，平時與中獎沾不上邊的他，這次竟幸運中了星宇股票申購，「人生第一次！」文章曝光後，網友則是兩樣情回應，「台新放榜了！有抽中」、「我申購那天被鳥屎滴到，帶屎QQ」。

一名網友在Dcard嗨喊，平時發票200元、樂透都不曾中過的他，今天一早醒來就發現星宇航空申購中籤了，「人生第一次！」

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原PO還不斷揉眼睛再三確認，畢竟之前申購別家股票也沒中過，「我這是有中吧？不會出錯吧？大家有沒有中籤？」

文章曝光後，底下網友幾家歡樂幾家愁，「京城的業務九點半通知中籤」、「我也中了！人生第一次，這幾天的不開心都開心了」、「怎麼7萬多張我還是沒中」、「我申購那天被鳥屎滴到，帶屎QQ」、「台新放榜了！有抽中」、「營業員9:28通知中籤（富邦）」、「CCCC」。

事實上，證交所上周五統計，共有172.19萬人參加星宇行控的申購，中籤率僅2.32%，寫下史上新高，更是今年唯一破百萬筆上市申購案，等於每2.17位股民就有1人參加。不過清查後有12萬人不合規被刪除，最終有160萬7558萬人參與抽籤，中籤率才提高2.48%。

星宇申購張數為7萬9900張，每股價格20元，每人限申購2張，有機會每張賺1萬元，等於2張就是2萬元的價差，至於沒抽中的股民將在明（22日）收到退回款項，其中會扣20元手續費。