237隻鵝鴨暴斃！跪求奠安宮媽祖如願緝凶　大善人捐20萬還願

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮大善人顏貽松，在自家果園養家禽救濟貧困長達40年，今年4月間飼養的237隻大白鵝及土番鴨面部發黑離奇死亡，懷疑是隔壁的農田使用植保機噴灑農藥所為，為了取得確切死因，他將死去的家禽送動保所檢驗，竟發現超標的劇毒芬化利，農戶這才坦承並願以27萬元和解，顏男感謝奠安宮媽祖，捐出20萬元做為建廟基金還願。

▲因植保機噴灑農藥鴨鵝暴斃身亡。（資料圖／民眾提供）

▲北斗鎮大善人顏貽松。（圖／民眾提供）

顏貽松是奠安宮顧問團團長，更是地方大善人，他在自家空地養家禽，他養的鴨鵝平日吃五穀雜糧大隻肥美，都是用來接濟弱勢民眾，4月15日早上緊鄰的農戶請來植保機噴灑農藥，不到幾小時109隻大白鵝、128隻番鴨拉白糞，軟腳，頭全癱在地面上，臉部發黑暴斃身亡，屍體全部飄出濃濃的惡臭味。

▲土番鴨中毒身亡。（資料圖／民眾提供）

顏貽松難過的說，他當時報警，現場也沒有做案工具，連續調查多日警方也毫無頭緒，只好到奠安宮祈求媽祖，希望能為死去的鴨鵝早到真兇，原本以為是得到禽流感，但當時動防所初步研判鴨鵝屍體沒有腳尖潮紅等等感染禽流感徵象，進一步化驗得知，體內驗出芬化利0.04ppm，明顯就是吸入過多農藥暴斃死亡。

▲鴨鵝癱軟中毒身亡。（資料圖／民眾提供）

顏貽松說，「他只希望對方能跟他說一句道歉」，但遲遲等不到答案，只好提告，最後對方才坦承，調解賠償27萬元，為了這份遲來的正義，日前他到媽祖面前跪謝還願，將扣除成本後剩餘的20萬元，全數捐給廟方做為建廟基金。

▲顏貽松(中)捐20萬元做為建廟基金。（圖／民眾提供）