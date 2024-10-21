罕見「核電歸零」！核三廠2號機今起大修41天　今日備轉率曝光

▲全台最後一部核電機組核三廠2號機將於明年5月除役。（圖／台電提供）



記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

為達成2025非核家園目前，台電核一、二、三廠陸續除役，最後一台核電機組核三廠2號機將於明年5月除役。核三廠2號機今（21日）起進行機組大修作業，今早台電官網顯示核能發電已歸零，預計工期約41天，今日備轉容量率仍有25.85%。

根據台電官網「今日電力資訊」顯示，因核三廠2號機歲修，目前核能發電已歸零，燃煤燃氣占總發電量近5成，太陽能及風力發電約占發電比25%，截至上午10時20分許用電量3360萬瓩使用率77%，預計今日最大供電能力為4316萬瓩，供電充裕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲核三廠2號機21日起歲修，核能發電罕見歸零。（圖／翻攝台電官網）



核安會公告，核三廠2號機於20日逐步降載停機，並於21日開始進行機組第28次大修作業，為下一運轉週期執行設備維護保養及爐心燃料填換等作業，大修工期預估約41天，實際期程將依現場作業情形而調整。

另外，核三廠2號機停機期間，執行機組降溫過程將會排放清潔白色水蒸汽，請民眾放心。核安會表示，大修期間核安會將執行電廠大修視察，以確認核三廠確實依相關程序執行大修作業。