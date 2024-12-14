38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者回應了

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38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者：有人洗旅遊史難辨風險

▲▼疫情期間，許多韓國人紛紛前往濟州島渡假。（圖／路透社）

▲濟州島。（圖／路透）

文／中央社

38名越南旅客疑似在韓國濟州島跳機，免簽期滿後仍下落不明。越南業者說，部分旅客為了在韓國非法居留，還會花錢先去歐洲「洗」旅遊經歷，讓自己看起來是跳機的低風險旅客。

韓國12月3日發布通報，正在尋找38名免簽入境濟州島的越南旅客。這些旅客11月14日從越南芽莊（Nha Trang）抵達濟州島，並於11月17日最後一個景點消失。免簽今天期滿，這些越南旅客已被韓國視為非法居留者。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這次事件並非個案，越南旅行社業者黃明（Hoang Minh）表示，越南旅客前往濟州島以及之前去江原道的包機行程因為不用簽證，很容易被存心跳機者鎖定。

在前述免簽情況下，越南旅行社還是會檢查護照、身分證、結婚或離婚證書、工作及存款證明等，藉此過濾掉可能會跳機的高風險旅客，不過一些旅行社會忽視文件審核，未能落實相關工作。

但黃明感慨：「真有心要逃，怎麼防都沒用」。曾經有位文件資料「很漂亮」的退休女教師報名參團最後還是跳機。因為她的孩子正在韓國非法工作還生育小孩，在無法送往幼兒園就讀的情況下，她就跳機去照顧孫子。

河內旅行社業者妙英（Dieu Anh）也曾遇到跳機的越南旅客，她說，對方當時為了通過檢查，先是花了6000多萬越南盾（新台幣逾7.6萬元）並支付大量保證金去歐洲旅遊，最終憑藉「歐洲旅遊經歷」取信旅行社前往韓國。

此外，一些業內人士透露，部分個人或機構甚至旅行社可能與非法人力仲介勾結，互相配合帶領旅客逃脫，儘管這樣會面臨罰款，但他們從這些交易中獲得的利益也不小。

2016年有59名越南人透過旅遊途徑前往韓國非法工作。涉案相關人接受調查時坦言，他們透過仲介以旅遊名義前往濟州島，落地後就逃逸去工作，過程支付給仲介美元8500到1萬2000元（約新台幣27萬8000元至39萬3000元）不等。

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