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尹錫悅彈劾通過「下個輪到總理」？　在野黨魁李在明回應了

▲▼ 南韓共同民主黨代表李在明。（圖／路透）

▲ 李在明15日上午召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓國會14日通過總統彈劾案，尹錫悅當晚停止總統職務，由國務總理韓悳洙代理，但韓悳洙也因戒嚴風波中涉嫌協助叛亂被立案調查，傳出在野黨有意再提案彈劾，不過共同民主黨黨魁李在明15日回應，為避免造成國政混亂，現階段不會對韓悳洙提出彈劾。

綜合JTBC等韓媒，憲法法庭審理尹錫悅彈劾案期間，韓悳洙接管三軍統帥權、行政立法權、公務員任免權及法案否決權等大部分總統權限，但韓悳洙代理總統的體制能否持續下去仍是未知數。

▲▼南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓目前由國務總理韓悳洙代理總統職務。（圖／達志影像／美聯社）

韓悳洙曾出席尹錫悅宣布戒嚴前召開的國務會議，最大在野黨共同民主黨指控，所有與會人員皆為叛亂罪幫兇，9日向警方告發，因此韓悳洙以嫌疑人身分被立案，正面臨警方調查。傳出在野勢力在尹錫悅彈劾案通過後，不排除再提案彈劾韓悳洙。

但李在明15日稍早在記者會上表示，考量到連續彈劾會造成國政混亂，決定暫時不向韓悳洙提出彈劾，並透露他前一天曾與韓悳洙通話，電話中敦促他放下執政黨提名的總理身分，不分朝野、拋開黨派，站在政府立場中立推動國政，韓悳洙也表示同意。

為使國政正常化，李在明也在記者會上提議組成超越黨派的合作體系，為穩定政局與恢復國際信任積極合作，同時呼籲憲法法庭迅速進行審理程序，強調這是將國家混亂降到最低的唯一方法。

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