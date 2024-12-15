女優桃乃木香奈「寧夏夜市吃肉串」！網驚見穿著：不認識了

▲桃乃木香奈在寧夏夜市吃串燒。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）



網搜小組／劉維榛報導

日本F奶AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）來台了，預計在21、22日舉辦見面會，參加費7000元／人。而她也在IG洩漏蹤跡，現身台北寧夏夜市吃小吃，引發大票網友驚呼，「那一串是什麼」、「穿這樣認不出來」。

桃乃木香奈下周六日在台舉辦見面會，活動內容曝光，一人參加費為7000元，「此活動不需事先預約，採取當日以到場順序進行」，粉絲可攜帶個人物品簽名1件，簽名時間約2分半、個人拍照時間為20秒，能獲得一張雙人合影，值得注意的是「拍攝時禁止觸碰女演員的身體」。

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對此，有網友在臉書《日本行銷最前線》分享桃乃木香奈現身寧夏夜市的美照，可見她吃著串燒與台灣道地的控肉飯，配上她的甜美笑容，讓食物看起來特別好吃。

▲桃乃木香奈吃台灣道地美食。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）



底下網友驚呼，「那一串是什麼」、「願身為那肉串」、「她本人也美到很像AI生成的」、「穿衣服不認識了」、「我老婆來台灣了」、「歡迎來台當觀光大使」、「有點不太真實，卻又很現實，難道是因為背後的寧夏夜市4個字嗎」、「看她吃感覺很好吃，自己買來吃又不一樣，這就是找明星代言的意義」。

關於見面會費用要價7000元，有粉絲也感嘆口袋不夠深，「簽名會的票好貴嗚嗚嗚」、「看到7000元就覺得算了，是我太窮了」、「7000元真的太坑」、「7000元可以買很多張她光碟了，什麼航空版無碼版等等的」。