快訊／今晨8℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

未來一周可能有三波冷氣團接力，周一雨區擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的8度。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，西半部及東北部整天偏冷，低溫普遍約11至14度，花東地區低溫約14至16度，白天最高溫北部及東北部僅15到17度，其他地區早晚冷，白天較溫暖，花東高溫19至22度，中南部21至23度。

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氣象署提到，天氣方面，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一清晨冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫稍回升；中層南方雲系北移，花東及中南部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭及北部山區、南部平地亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說，周二東北季風增強或冷氣團南下，預計影響到周四清晨，迎風面基隆北海岸、花東及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四白天至周五東北季風或冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，周六另一波東北季風再增強或冷氣團南下，各地氣溫再下降，桃園以北及東北部有短暫雨，花蓮及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。