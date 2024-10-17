傳裸女早安圖給人妻還勸離婚　人夫怒告輸了！法官：只是打嘴砲

▲男子傳裸女早安圖和曖昧簡訊給人妻。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子在網路上認識張姓人妻後，得知張妻和呂姓老公感情不睦，不時經常傳一些裸女早安圖給張妻，聊天時也會傳「親愛的，愛你唷」等曖昧簡訊，甚至勸張妻「妳快離一離，時間被限制，不能好好玩兩天一夜」，呂男得知後氣得提告王男求償50萬元。法院審理認為，王、張的聊天是口語上打情罵俏，難認兩人確有親密男女間的情愛，勸說分居、離婚也不算違背善良風俗，因此判王男免賠。

判決指出，呂男和張女是在2018年結婚，後來張女在網路上認識王男後，反而和王男經常熱烈聊天，王男不時就會傳「寶貝：妳很棒，愛妳喔！親一下」、「謝謝你，寶貝愛妳」、「愛妳喔！」「加油，放假給妳舒服」、「先讓妳舒服，再看電影，吃大餐」等曖昧簡訊給張女。

而張女也會回傳「親愛的，生日快樂，愛你唷」、「收到你的愛囉，開心」，此外，王男也經常傳多張裸女早安圖予張女，甚至得知張女和老公感情不睦後，還會傳「可以露營，妳快離一離，待在豬他們家沒意義，時間被限制不能好好玩兩天一夜」、「叫你離不離被豬發現。不好。」、「先分居，再離」、「離一離」等曖昧簡訊，勸張女和老公離婚，呂男後來不小心看到妻子手機，氣得提告王男侵害配偶權，求償50萬元。

王男被告後辯稱，是呂男偷拿張女的手機，偷看手機內之LINE及FB之內容，已構成刑法的妨害秘密罪，違法蒐證的舉證不能被採用為證據，而且他只是純粹開玩笑而已，和張女也只是網路純聊天而已，是呂男自己想太多，不只未拍到約會親密照片，也無捉姦在床的證據，要求免賠。

法官檢視訊息和相片後，認為呂男雖傳送裸女圖片，但照片中的人物均非張女，且其中多是問候早安的圖片，不能因為是色情圖片就認定兩人踰越婚姻關係界限，兩人的曖昧簡訊雖涉及愛情 、離婚等字眼，但都僅是對話，如同朋友一般鬥嘴，又或是打情罵俏，尚難認為違背一般社會常情，勸張女分居、離婚也難認為是違背善良風俗，難認為有侵害呂男配偶權或基於配偶的身分法益，因此判王男免賠，全案還可上訴。