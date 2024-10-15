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社會 社會焦點 保障人權

人夫外遇掰「生理需求旺盛」　拒認侵害配偶權下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿志（化名）被妻子指控，與女子小鳳（化名）發生婚外情，他不僅向友人透露自己「生理需求旺盛」，也向妻子坦承「我不忠於我們的婚姻」。基隆地院法官日前審理此案，最終僅判阿志應賠償妻子20萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲妻子指控丈夫阿志經常性外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿志的妻子在判決書中主張，丈夫經常性外遇，小鳳明知丈夫已婚，仍同意一起出遊、約會、進行視訊通話，嚴重破壞她的婚姻生活，侵害到她的配偶關係身分法益且情節重大，因而決定對兩人提告求償50萬元。

阿志則辯稱，妻子提出的通聯紀錄根本無法證明他有外遇，照片也沒有拍到正面，他雖然曾在LINE訊息中提到「不忠」，但要怎麼定義這個不忠，而且不忠的行為、時間點為何，妻子都沒有證據可以佐證，不能單憑這一點就認為他有侵害配偶權的行為。

小鳳也表示，她與阿志只是朋友關係，通話內容都是在請教生活事務，並非為了男女之情，那些照片、通聯紀錄及LINE對話紀錄，都無法證明是她本人。

不過，基隆地院法官認為，阿志先前在民事答辯時，自己坦承LINE對話紀錄為真，包含他向朋友透露「我的生理需求旺盛，所以你們認知的出軌，我原本是逢場作戲，不帶感情」、向妻子表明「我不忠於我們的婚姻是事實」等等，事後卻只針對「不忠」的定義進行辯駁，因而認定他確實有外遇行為。

而小鳳的部分，法官表示，妻子提出的對話譯文無法證明女方就是小鳳，蒐證照片也都不是正面拍攝，無法確認照片中的女子是否為小鳳，妻子未能舉證以實其說，因此駁回她對小鳳的賠償請求。

法官指出，阿志與妻子結婚超過30年，卻與他人發展出不正當男女關係，考量到他與妻子的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判他應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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