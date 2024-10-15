妻坐月子...軍人夫讓同袍墮胎2次！他回「100能談嗎」仍挨告

▲新婚軍人偷吃女同袍被老婆抓包，結婚不到2年就離婚收場。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

一名33歲軍人阿彥(化名)新婚不久，妻子就發現他偷吃軍中女同袍小美(化名)，還在她坐月子期間，讓小美墮胎第2次，心碎提出離婚，並將兩人告上法院。嘉義地院審理，判阿彥和小美侵害配偶權，應連帶賠償45萬元。可上訴。

判決指出，正宮和阿彥於2022年12月中才剛結婚，隔年她就發現阿彥行蹤詭異，並從阿彥手機中，發現他和軍中女同袍小美交往，小美甚至為他墮胎2次，第2次墮胎時間正是正宮坐月子期間，讓正宮大受打擊，和阿彥在今年8月離婚後，又提告對兩人求償1百萬。

全案審理時，阿彥和小美都否認偷情，表示兩人對話僅提及曾有「不正當情感」，並沒提到曾發生性行為，且離婚後阿彥必須負擔小孩每月撫養費1萬5千元，正宮請求賠償金額過高，另根據正宮和小美的對話，正宮已同意不再追究此事，所以正宮求償的金額應扣掉小美的部分。

不過正宮提出證據，小美曾傳line說明「本人過往遭阿彥欺瞞而致侵害正宮身為配偶之權利」，承諾不再和阿彥往來，否則就要賠50萬元，希望正宮不要提告，而阿彥也傳訊給正宮說「我自己也不知道為什麼會這樣」、「即使我想談也沒有餘地？」、「求償100能談嗎」等語。

法官認為，阿彥和小美都承認外遇，而在正宮和小美的對話中，正宮僅表示阿彥已自願報退，不希望這件事影響到阿彥退休，也不願小美受到機關懲處，但並沒有原諒小美的意思，所以小美仍要賠償，審酌阿彥、小美在軍中服役，年薪各約98萬、70萬，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償45萬元。可上訴。