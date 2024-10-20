陸男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」瘋狂生蛋！

▲陸男愛吃生醃，體內有大量肝吸蟲。（圖／翻攝廣州日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名53歲男子上腹部不適近半年，近日疼痛加劇，醫生在他的膽道中夾出了7條活生生的肝吸蟲，並發現無數蟲卵。男子事後才坦言，自己愛吃生醃螃蟹、雪蛤、魚生，「我知道會有寄生蟲，但平時根本沒感覺不舒服，以為沒事。」

男子上腹部不適將近半年，最近一周疼痛加劇，查出膽囊結石、膽管炎，醫生為他動手術取出結石時，還突然發現了肝吸蟲，導致原本只需1個多小時的手術，不得不延長到5個多小時。

醫生解釋，7隻肝吸蟲在膽道內亂鑽，沒辦法一下子就夾住，而且，膽道內還有無數的蟲卵，需要徹底清洗，這都很費時間。

術後，男子坦言，自己平時非常愛吃生醃，像生醃蟹、生醃雪蛤經常吃，魚生每兩三個月也會吃一頓，這個月初就剛大吃過一頓，「我也知道會有寄生蟲，但平時根本沒感覺不舒服，以為沒事。」

醫院也提取了男子的膽汁進行檢測，結果顯示有蟲卵，這代表著，男子還要接受進一步的治療。

男子認為，自己的膽囊之前就有問題，可能是被寄生的原因，關鍵還是抵抗力低下。不過，醫生表示，任何人經常吃生醃都可能感染寄生蟲。

醫生說，肝吸蟲病是一種因肝吸蟲寄生在人體肝膽管而引起的寄生蟲病，「肝吸蟲是國際癌症協會和世界衛生組織確認的一類致癌生物，是肝膽管癌和肝癌的重要誘因生物。」

感染肝吸蟲主要與吃魚生有關，因為肝吸蟲幼蟲極易感染淡水魚，並寄生在魚類肌肉中，生吃淡水魚，肝吸蟲囊蚴就會進入人體，在肝膽管內寄生產卵並分泌有毒物質，從而引發一系列併發症。

肝吸蟲的成蟲可寄生在膽管中長達20到25年，感染該病在臨床表現上有輕有重，輕者往往症狀不明顯，但蟲體過多時，死亡的蟲體、蟲卵及黏蛋白長期阻塞膽管，就會引起膽汁性肝硬化、細菌感染等。