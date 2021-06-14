吃了一次半熟魚片！他左肝被掏空「塞爆蟲卵」　照出超驚悚影像

▲男子左肝被掏空长满虫卵。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一55歲謝姓男子出現食欲不振和輕度腹瀉，4個月後開始畏寒发熱。醫生的檢查結果讓他嚇了一跳，他的左肝已被「掏空」，里面長滿蟲卵。醫生判斷，這道家常菜就是他患病的元兇！

據《都市快報》報導，55歲的謝男是四川人，到杭州打工10多年，因父親病故回老家小住了一段時間。不久後便出現食欲不振和乏力，起初還伴有不明原因的輕度腹痛、腹瀉。

4個月過去了，他一直以為是心情鬱悶所致，直到出現了3天的畏寒、發熱，才到杭州市第一人民醫院肝膽胰外科就診。這一檢查可把醫生和謝男都嚇壞了，檢查顯示：謝男的左肝已經被「掏空」，變成了一個大膿球。

經過多學科會診及討論後，醫生果斷為患者進行了手術，將左半肝切除。誰都沒有想到，醫生切開後看到，膿腫壁上大量的腫瘤樣結構竟然是「肉芽腫性炎性腫塊」，裡面甚至還爬滿了燈泡狀、殼厚的華支睾吸蟲蟲卵（又稱為肝吸蟲），膿腫內多得數不清，看得人頭皮發麻……。

術後，謝男回憶起自己回老家時，買過當地的魚做了一次酸菜魚，「為了追求鮮嫩的口感，魚片我只用熱水燙了幾十秒就吃了。」他說，他們當地有生吃或半生吃魚片的習慣，當地人稱之為「魚生」。

「一旦魚被肝吸蟲感染，吃了生魚片之後人隨即也會感染，」醫生告訴謝男，此蟲繁殖力驚人，每次可產1400～2000個卵，而且可存活20～30年。如果置之不理，牠們不僅會在肝內安家，而且會靠肝「吃」肝。