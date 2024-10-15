高雄某國小師「實驗教育」變虐童　扯衣拖進教室...離譜畫面曝

▲高雄國小老師遭控不當對待孩童。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員簡煥宗5月時披露，高雄某國小特教班的2歲女童遭老師推去撞桌子，導致左眼外側受傷，該老師已非第一次遭投訴，行為惡劣。他今天在高雄市議會質詢時，再度揭發有接獲家長陳情投訴，指該國小採行「實驗教育」但荒謬事蹟不斷，有發生老師曾嗆學生「不坐好打斷你腿」、「把學生關在倉庫」，甚至拉扯學童等，質疑教育局是看不見還是裝作不知道？對此，高雄市教育局也做出回應。

▲▼簡煥宗披露高雄國小老師不當對待孩童。（圖／記者賴文萱翻攝）

簡煥宗今在議會質詢時關心某國小爭議，他指出，他先前披露特教班老師不當對待學童，據他掌握，該名老師從2020年開始，幾乎每年都被家長投訴，然而只有第一年被記申誡，之後就學校跟教育局就沒任何處置。該名老師在今年被解聘後，兩年內不得任教，但他直言，萬一她2年後又去考其他學校，對其他學校公平嗎？

另外，他也說，該國小採行「實驗教育」，但他頻頻接獲家長陳情投訴，包含曾嗆學童「不坐好打斷你腿」、「把學生關在倉庫」，也發生過有學生因跑去操場完，遭老師硬拉扯回教室，連上衣都被掀開也不管，甚至「拿椅子丟孩子」、「用鈴鐺管控學童，要求學生注意老師搖鈴」，質疑難道這就是實驗教育嗎？

對此，教育局回應，接獲相關陳情後，即函請該國小依「高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法」展開調查。

▲高雄某國小老師拉扯孩童。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查發現，110年該教師屬教學不力，學校曾依規定予以申誡處理。此外，近期接獲的相關陳情，本局組成調查小組並經認定委員會審議後，建議對該教師解聘2年，並處以12萬元罰鍰。

該國小將召開教評會議，針對調查結果進行審議，並作出後續處理決定。 教育局強調，對於教師專業能力與學生權益高度重視，對於任何疑似不當行為絕不寬貸，將持續督導學校依法辦理，確保幼兒的安全與權益。