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獨／「泡冰水」促睪酮素上升是天然威而鋼？醫師給答案

▲▼冰塊。（圖／記者許力方攝）

▲網傳泡在攝氏2度的冰塊水池裡頭，可以提升睪固酮。（資料圖／記者許力方攝）

記者吳奕靖／高雄報導

泡冰水能夠提高男性睪固酮的量嗎？網路流傳一段影片，一名泡在攝氏2度的冰水當中，還宣稱冰水是天然威而鋼，泡完之後睪酮素會上升，但答案真的是這樣嗎？專業醫師給了答案。

網路流傳一段影片，一名男子請另外一名男子泡冰水，同時還拿出電子測溫儀，就看到顯示為2度C，被要求泡冰水的男子表達抗拒，說會感冒，不過對方卻說「泡完會很爽，泡完之後頭腦的多巴胺會釋放40倍，4個小時」，聽到他這麼說，原先還有抗拒的男子泡進了冰水當中，強調「蛋蛋打包回娘家了」，等完冰水之後，邀請人對進冰水池裡的男子說：「你知道這是天然威而鋼嗎？泡完的話睪酮素會上升。」

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這段影片有破萬人點閱，不過泡冰水真的會提升睪酮素嗎？國內知名泌尿專科醫師張美玉認為：「這一點目前還有爭議，就像是運動後泡冷水會不會比較減緩肌肉酸痛，目前也是有爭議，不過運動一定可以增加睪固酮，這是確定的。」

▲侯先生經過超音波檢查，確認睪丸沒有受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泡過冰水的睪丸，反而會減少製造睪固酮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市立大同醫院泌尿科主任柯宏龍進一步解釋：「睪丸在人體外的陰囊裡，溫度比人體內略低2度，正好適合睪丸製造健康的精子跟分泌足夠的睪固酮，1991年有研究指出，將睪丸浸泡在冷水中，睪丸會減少製造睪固酮，反過來大腦則會增加黃體成長激素分泌。同樣研究也希望用冷水刺激睪丸製造更多睪固酮，但還是無法拉高整體睪固酮的濃度，2007年的研究也得到一樣的結果。」

所以總而言之，睪丸在人體外，溫度略低，可以製造健康的精子與足夠的睪固酮，但泡在冷水中的睪丸溫度會降太低，反而減少睪固酮的製造。

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