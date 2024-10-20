88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

▲88快速道路發生車禍，貨車翻覆！一人摔落橋下不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄88快速道路東向7.9公里處19日晚間6點多發生嚴重車禍，一輛轎車在變換車道時，跟一輛貨車發生碰撞翻覆，事故發生時有2男1女坐在貨車車斗，翻車瞬間其中一名洪姓男子噴飛摔到6公尺的橋下，當場失去呼吸心跳，送醫後不治，據了解，貨車上的4個人是一組泥水工班，合作多年相當有默契，昨天是到楠梓案場工作，返家途中遭遇意外。

這起車禍事故發生在19日晚間6點多，57歲王姓男子駕駛轎車沿88快速道路西往東行駛，不料在快速道路東向7.9公里處變換車道時，追撞43歲林姓男子駕駛的貨車，造成貨車翻覆。

事故發生時，有2男1女坐在貨車車斗，貨車翻覆瞬間3人均摔下車斗，其中一名42歲洪姓男子噴飛墜落6公尺高橋下，當場失去呼吸心跳，送醫後不治，另外13歲林姓少年及24歲黃姓女子均有多處擦挫傷，送醫後沒有大礙。

警方事後替雙方駕駛酒測，雙方駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定，至於貨車車斗違規載客部分，將依道路交通管理處罰條例開罰駕駛3千至1萬8000元罰鍰。

警方的初步調查，開車的林姓男子和黃女、死亡的洪男是同一個泥水工班，大家合作多年，相當有默契，13歲的林姓少年則是林男的兒子，平常工班大多在屏東接案，昨天則到楠梓區的案場工作，由於黃女、洪男並沒有汽車，加上路途遙遠，林男才讓洪男、黃女和兒子坐在貨車後車斗，沒想到卻在返家途中發生意外。