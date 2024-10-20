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社會 社會焦點 保障人權

怪客抓到了！高雄2區整路狂撒鐵釘　鄉親怒PO爆胎照

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園區近期出現「撒鐵釘魔人」，疑似騎著機車沿路撒鐵釘讓不少民眾都「慘遭釘手」，而高雄市議員邱于軒在臉書也揭發此事，請受害民眾出面指認報案！貼文才放一天，林園分局就宣布抓到人了，而且還意外揭發這名撒鐵釘魔人早在4月就接連犯案，曾經也被依社維法裁罰，只是沒想到他根本不怕。

▲林園撒鐵釘怪客落網 。（圖／民眾提供）

▲林園撒鐵釘魔人落網 。（圖／民眾提供）

高雄市議員邱于軒19日在臉書po出訊息：「關於近日造成眾多鄉親輪胎爆胎的灑釘子怪客的案子，也陸續有好多鄉親私訊我們反應！于軒兩天前已經請林園分局儘速查出，不要讓鄉親恐慌害怕！」文章一出，底下鄉親網友紛紛po出自己輪胎中招的照片，各個是氣到不行。

林園分局今天下午2點多左右，捉到這名「撒鐵釘魔人」，是一名陳姓男子，他騎機車到處撒鐵釘，目前他沒有工作，而他會這樣做的原因，據掌握是他覺得有人在跟蹤他，所以才會出此下策，但這樣的說法似乎有點牽強，因為他並非在近期才做這樣的事。

▲林園撒鐵釘怪客落網 。（圖／民眾提供）

▲林園撒鐵釘魔人落網 。（圖／民眾提供）

高雄市警察局表示：「在這個月10月6日14時20分許，民眾曾致電小港分局漢民派出所反映：有名男子騎重機車在小港區沿海路段，沿途丟擲鐵釘之情事。」小港分局獲報檢視報案民眾提供之嫌疑人影像，為53歲的陳姓男子，同時已經在8月31日將陳嫌依公共危險罪函請高雄地檢署偵辦。

陳姓男子基於不明原因，分別於今年4月29日、5月03日、5月07日晚間在高雄市小港區中山四路與民益路口南下慢車道，騎乘重機車朝該路段快車道投擲玻璃瓶，有危害行經車輛駕駛身體或財物之虞，經小港分局小港派出所受理後，查知機車車主陳男涉嫌，詢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，移請高雄地方法院裁處。

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