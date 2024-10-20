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不能大力揉雙峰...網傳乳房受傷4NG行為　醫師給答案　

乳房，胸部，胸罩，罩杯。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

有網友在Dcard分享4種傷害乳房的行為，分別是大力揉捏、過緊內衣、熬夜以及愛生悶氣，貼文一po出來立刻造成網友討論，有人質疑醫學根據為何？現在專業醫師給答案了。

這段影片中提到，有4種行為在不知不覺當中會傷害乳房，分別是大力揉捏，有些人覺得隨便大力揉捏就會變大，但施力不正確反而會造成受傷，第二是過緊內衣，因為會導致乳房局部挫瘀傷，甚至破皮發炎，甚至長時間穿不合適的內衣恐增罹患乳腺疾病的風險。第三是熬夜會造成內分泌混亂，第四愛生悶氣，劇烈情緒會影響內分泌。對此，網友質疑沒有醫學根據，也有人說：「傻眼！我要叫我男友揉小力一點。」

乳房外科專業醫師楊欣瑜醫師看完這4點之後表示，有問題的是第一點跟第二點，因為「大力揉捏乳房會造成乳房的傷害，文章沒有特別說明是什麼傷害，不過乳房本身也是身體的器官之一，有血有肉，基本上外力的傷害都有可能造成軟組織的受傷，但這個部分就是『受傷』，透過休息休養基本上也會好起來，倒是不會造成癌細胞的產生或是組織的致癌化」。

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同時她也強調而基本上穿內衣並不會產生影片當中提到的問題，加上現代的內衣設計越來越親膚，無鋼圈但卻有良好支撐的設計也越來越多，並不會造成乳腺的病變。若是說到內衣挑選不合身導致的壓迫感不舒服倒是有可能，癌變或病變則是不會。

▲乳房外科醫師楊楊欣瑜 。（圖／翻攝臉書）

▲國內乳房外科醫師楊楊欣瑜 。（圖／翻攝臉書）

不過，她肯定熬夜跟愛生悶氣的確會有影響，因為「熬夜造成的內分泌紊亂失調，的確會因此影響到我們的乳腺組織，所以若是可以，要儘量維持正常的生活作息」。愛生悶氣是常提到的「心理影響生理」，雖然沒有明顯的科學證據或數據證明，但心理影響生理一直以來都是有這樣說法的，所以呼籲大家能保持健康的生活作息和愉悅的心情。

另外知名整形醫生邱浚彥也抱持跟楊欣瑜醫師相同的看法，他說，揉捏胸部會不會傷害乳房，正常力道是不會，就算是經過整形的胸部也不會因此受傷，反而強調應適當「按摩胸部」，不過他也笑著說「過度大力反而有可能造成乳房鬆弛」，鬆弛算不算一種傷害？那就得看個人認知了。

至於過緊或過鬆的內衣？邱浚彥強調目前沒有研究論文的依據會傷害乳房，不過現今認知是對乳房的外型可能會有不良影響，但是造成乳腺疾病，那真的就有點「不具研究基礎來支持」。另外熬夜跟生悶氣「多多少少」會影響內分泌，但應該還好，不過熬夜跟生悶氣是影響健康，所以從促進身體健康的觀點來看，當然是盡量早睡跟別生氣是最好，對身體好，當然對乳房就好。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥。（圖／記者吳奕靖攝）

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