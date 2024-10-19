蘇花下清水橋施工！10／21~23全天單線雙向號誌管制

▲台9線158k 600下清水橋AC鋪設，10月21日至23日全天單線雙向交通號誌管制。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局南澳工務段為辦理「台9線158k+600下清水橋改建工程」AC鋪設改道施工，將於10月21日至23日(遇雨順延)實施全天單線雙向交通號誌管制，請用路人行經該路段遵守交通號誌並減速通行，夜間(17：00~隔日08：00)仍需遵守單線雙向交通號誌管制。

蘇花路廊和仁至崇德路段仍維持平日上午08:00至17:00放行3次，放行時段：

●上午10:00~10:20

●中午12:00~13:00

●下午15:00~15:20

依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行（含非管制）時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行之可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。

公路局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！