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社會 社會焦點 保障人權

誤闖中橫管制路段！2社工受困砂卡礑隧道　警馳援解圍

▲員警趕到現場發現2名社工人員正受困在砂卡礑隧道內進退不得。（圖／新城警分局提供，下同）

▲員警趕到現場發現2名社工人員正受困在砂卡礑隧道內進退不得。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2名社工目前從花蓮市區前往太魯閣探視輔導個案，由於路況不熟誤入闖入中橫管制路段，結果受困在砂卡礑隧道內進退不得，最後向轄區派出所求助，員警趕赴現場並協調工務單位取得管制柵門電子鎖密碼後解困。

花蓮縣新城警分局富世派出所日前下午近晚間時接獲民眾報案，表示受困在太魯閣砂卡礑管制點進退不得，希望警方可以前來協助，員警獲報後隨即前往管制點查看。

警所所長及員警抵達砂卡礑管制點後，看到一輛廂型車被困在砂卡礑隧道內，員警致電太魯閣工務段詢問電子鎖密碼，得知密碼後趕緊將鎖給解開，將車輛放行。

▲員警趕到現場發現2名社工人員正受困在砂卡礑隧道內進退不得。（圖／新城警分局提供，下同）

▲員警協調取得電子鎖密碼將鎖給解開，將車輛給放出來，2人非常感謝員警熱心協助。

經詢問駕駛得知，兩名社工為訪視住於富世12鄰的個案從花蓮出發前來太魯閣，由於2人不熟悉路況導致他們進入了中橫公路，又因不知道災區道路封閉時間，使2人要出中橫時被困在砂卡礑的管制點，在手足無措之際只好打電話報警請警方幫忙，2人非常感謝吳所長及胡員的熱心協助，讓他們可以順利從管制點出來。

新城警分局表示，中橫公路於0403地震及颱風災後，沿線實施搶修復建工程，交通部公路局為考量用路人安全及搶修復建工程需要，目前仍採分階段管制放行，並視後續復建工程進度逐步放寬管制措施，呼籲民眾欲至太魯閣國家公園或行駛中橫公路務必注意管制時間，以免受困山區。

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