警特考擬刪「身高、刺青」限制原因曝光　考選部：紋身涉個人自由

▲考試院。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

一名於2018年通過消防警察特考的陳姓女義消，因身高不足女性160公分的規定遭廢訓，然此規定排除約55％女性考試資格，不符《憲法》保障平等權，遭憲法法庭判決違憲；內政部要求警政署、消防署、警大及警專儘速依判決修正規定。考試院近日也擬修改公務人員特種考試警察人員考試規則第八條，刪除刺青、身高等報考限制。考選部今（19日）指出，紋身或刺青涉及個人自由、身高限制則依憲法判決精神刪除，對於相關改制，刻正進行法規草案預告程序，廣泛聽取社會各界意見。

最高行政法院於8月15日宣判，針對憲法法庭113年5月31日憲判字第6號宣判一般警察特考所定「男性165公分、女性160公分」所設立的身高標準，排除女性應考人之群體比例明顯高於男性，使女性應考試、服公職權受到不利的差別待遇，與憲法第7條保障平等權之意旨不符，經最高行政法院重審認定駁回公務人員保障暨培訓委員會上訴，判決陳女勝訴確定。

內政部指出，針對113年憲判字第6號判決，內政部前於113年8月6日召開性別平等教育委員會第2次會議，部長劉世芳關切性別平等待遇及人民服公職權利，於會議中要求警政署、消防署、警大及警專儘速依113年憲判字第6號判決意旨修正警察特考考試規則及相關招生簡章的身高限制規定。但相關改制引起前藍委游毓蘭不滿。

考選部表示，應用人機關內政部、海洋委員會用人需要，並依據內政部來函建議，研修公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試規則刪除體格檢查身高、刺青限制，刻正進行法規草案預告程序，廣泛聽取社會各界意見。

考選部說明，為應憲法法庭113年憲判字第6號判決，本部前於8月27日會同學者專家及用人機關開會研議，用人機關經參酌前揭憲法判決精神通盤檢視體格檢查項目規定，建議刪除該二項警察人員考試規則第8條第1款規定之身高標準。

考選部指出，另依據內政部10月8日來函建議及相關意見，衡酌紋身或刺青涉及個人言論（表現）自由、身體權及應考權，且非醫師專業判斷之範疇，建議併同刪除，因此併納入本次修正草案預告內容，供各界提供意見。



考選部表示，該二項考試規則修正草案尚於法規預告期間，其中，有關用人機關建議非屬憲法法庭判決定期失效條文部分，於預告期間徵詢公眾意見後，將與用人機關就所收集意見進行會商，並謹慎處理後續程序。