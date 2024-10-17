殺死1人獎金56萬！杜特蒂被爆「買警殺毒販」　活捉沒錢拿

▲杜特蒂2016年發起的「毒品戰爭」據信導致3萬人被殺害 。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年宣布展開「毒品戰爭」，如今受到國際刑事法院（ICC）調查。根據最新證詞，在此政策下，警察每殺死1名毒販或吸毒者，就可以獲得最高100萬披索（約新台幣56萬元）的獎金，如果只是活捉，就沒有錢可領。

《衛報》報導，菲律賓前警界高官加爾瑪（Royina Garma）與杜特蒂關係密切，她出席國會聽證會，提供了針對前總統，迄今最具毀滅性的證據。

加爾瑪指出，毒品戰爭又被稱為「達沃模式（Davao Model）」，以杜特蒂擔任達沃市市長期間的緝毒政策為基礎，發展出一套「涉及付錢與獎勵的系統」，而她也在2016年5月接獲杜特蒂來電，要求找到一名能夠在全國範圍執行「毒品戰爭」的警官。

▲杜特蒂強力緝毒，引起ICC調查 。（圖／路透）



根據加爾瑪說法，在「達沃模式」之下，警察每殺掉1名毒販或毒蟲，就可以獲得2萬披索（約新台幣1.1萬）至100萬披索的獎金，具體金額根據殺害對象有所不同，而且只有殺掉嫌犯才拿得到錢，如果只是逮捕，就沒有獎金可領。

人權組織估計，杜特蒂的「毒品戰爭」導致多達3萬人被殺害，其中大多數都是年輕人。杜特蒂否認授權「法外處決」，但在擔任總統期間、甚至在這之前，多次公開威脅殺死毒品嫌犯，也呼籲人們殺死毒販及吸毒者。2016年，他還宣稱，自己擔任達沃市市長時，也曾殺死嫌犯。

儘管如此，菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr ）曾表態不會遵從ICC的規範，不但認為案件必須由菲律賓法庭審理，還形容ICC的行為，是對於該國主權的威脅。2022年，他曾與杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）聯合競選。