輕量太陽能模組改造候車亭　臺南沙崙從大眾運輸提升電網韌性

▲光儲系統可將多餘的太陽能電力儲存，於夜間或陰天時使用，減少對公共電網的依賴。

圖、文／臺南市政府經濟發展局提供

國際AI大廠與半導體產業陸續進駐臺南，對淨零要求與綠電需求日益增加，臺南市政府展現其在永續發展上的決心，在沙崙智慧綠能科學城內改造公共設施，啟用首座結合太陽能發電、儲能技術的綠能候車亭。臺南市長黃偉哲表示，感謝經濟部能源署的指導，這次創新改造不僅驗證綠能供電的穩定性，也為區域大眾運輸服務提升電網韌性。

臺南市長黃偉哲認為：「這座綠能公車亭是市政府邁向2050淨零排放的重要一步。它象徵著在推動綠色能源和智慧城市建設方面的決心與創新。未來將繼續評估應用在更多設施，讓公共服務在用電上更淨零、更具有韌性。」

主辦此次候車亭改造的經發局長林榮川說明，在市府交通局公共運輸處的支持下，將傳統候車亭與太陽能光儲技術結合，不僅提供乘客舒適的候車環境，還能通過頂部的太陽能板收集太陽能，轉化為電力，為公車亭內的照明系統、數位顯示螢幕以及USB 充電接口供電。

▲綠能公車亭安裝可撓輕量化太陽光電板。

此外，林榮川局長也引述工研院綠能所技術團隊的說明，頂部的太陽能板係採用友達光電所開發的｢可撓輕量化太陽光電板」，特色在於可安裝於有弧度的曲面區域，採用特殊高耐候型複合前板，有效減輕70％安裝區域的承載重量外，可撓輕量化光電板具有疏水性表面設計，髒污、水漬不易殘留於產品表面，增長發電效能。這不僅減少了對傳統電力的依賴，也提升了候車亭的永續性與可靠度，如果遭遇特殊事件影響區域電力，綠能候車亭也可以持續運作。

這項計畫由市政府與多家科學城內進駐業者及工研院綠能所合作開發。光儲系統可將多餘的太陽能電力儲存起來，在夜間或陰天時使用，減少對公共電網的依賴，並且在電網出現問題時提供備用電源，增加能源供應的穩定性和可靠性。確保其能在多種天氣條件下穩定運行。

臺南市經發局長林榮川表示，臺南積極配合國家再生能源發展目標，推廣在既有建築頂部善用日照來發電，目前屋頂型光電裝置容量已超過1900MW，位居全國第一。未來經發局將以沙崙人工智慧產業專區全區營運辦公室的角色，整合產學研的能量，將在地研發成果，擴大到更多民生與公共層面，並以沙崙科學城位於大南方科技S廊帶地理核心的優勢，將各項智慧綠能技術與應用擴展到各縣市。

（經濟部能源署與臺南市政府經濟發展局 廣告）