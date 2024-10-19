陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年

▲泉陽泉飲品。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸吉林國企泉陽泉飲品近日被媒體踢爆，有員工16年前請了產假之後，就沒回公司上班，但直到現在竟都還擁有「編制」，隨時可回公司上班，疑似「吃空餉」長達16年。

泉陽泉飲品日前在報紙上發出通告，稱公司有四名員工未經批准擅自離崗，至今一直未到公司上班，公司以各種方式聯繫未果，以公告方式通知四人在10月21日之前返回公司上班，若逾期不歸，將按照《勞動法》和吉林省國資委《關於開展「吃空餉」問題專項整治的通知》及有關規定處理。

通告中提及的其中一名女員工張玉華早在2008年就已經離崗，至今長達16年，但竟還擁有編制，能回公司上班，令許多看了通告的網友感到非常奇怪，質疑國企的管理有問題，讓人「吃空餉」，更有人直言，這些同事可能是「有背景」，才能佔了這麼久的編制。

▼公司發通告，要求四名員工限期回來上班。（圖／翻攝微博）



對此，泉陽泉飲品回應，公告中的人員離崗期間，雖然暫未被除名，但公司並沒有給他們發工資，不存在吃空餉」。此前，因為企業轉制等原因，發生過類似「佔崗位名額不上班」的情況，其中公司能聯繫上的人員都已經被清退，「這四名人員公司實在聯繫不上，無奈才發佈公告，屬於正常的人員清退程序。」

泉陽泉飲品還說，這四人都是流水線的工人，若經培訓能勝任，可以讓員工上崗，但直接按曠工辭退是不符合勞動法的，公司內部現在都在積極應對。

也有大陸媒體聯繫上了張玉華的丈夫，他表示，16年前妻子懷孕身體不好，公司相關負責人給批了產假在家休養，這段期間妻子一直在外地陪孩子上學，沒去上班，但看到了通告後，計劃下週一（21日）回公司上班。

對於此事，吉林省人力資源和社會保障廳表示，如果長時間不到單位上班，按照公司規定可以進行（辭退）處理，因此泉陽泉的情況讓人感到很困惑，「具體得問公司人事部。」