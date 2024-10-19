　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年

▲▼陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年。（圖／翻攝微博）

▲泉陽泉飲品。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸吉林國企泉陽泉飲品近日被媒體踢爆，有員工16年前請了產假之後，就沒回公司上班，但直到現在竟都還擁有「編制」，隨時可回公司上班，疑似「吃空餉」長達16年。

泉陽泉飲品日前在報紙上發出通告，稱公司有四名員工未經批准擅自離崗，至今一直未到公司上班，公司以各種方式聯繫未果，以公告方式通知四人在10月21日之前返回公司上班，若逾期不歸，將按照《勞動法》和吉林省國資委《關於開展「吃空餉」問題專項整治的通知》及有關規定處理。

通告中提及的其中一名女員工張玉華早在2008年就已經離崗，至今長達16年，但竟還擁有編制，能回公司上班，令許多看了通告的網友感到非常奇怪，質疑國企的管理有問題，讓人「吃空餉」，更有人直言，這些同事可能是「有背景」，才能佔了這麼久的編制。

▼公司發通告，要求四名員工限期回來上班。（圖／翻攝微博）

▲▼陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年。（圖／翻攝微博）

對此，泉陽泉飲品回應，公告中的人員離崗期間，雖然暫未被除名，但公司並沒有給他們發工資，不存在吃空餉」。此前，因為企業轉制等原因，發生過類似「佔崗位名額不上班」的情況，其中公司能聯繫上的人員都已經被清退，「這四名人員公司實在聯繫不上，無奈才發佈公告，屬於正常的人員清退程序。」

泉陽泉飲品還說，這四人都是流水線的工人，若經培訓能勝任，可以讓員工上崗，但直接按曠工辭退是不符合勞動法的，公司內部現在都在積極應對。

也有大陸媒體聯繫上了張玉華的丈夫，他表示，16年前妻子懷孕身體不好，公司相關負責人給批了產假在家休養，這段期間妻子一直在外地陪孩子上學，沒去上班，但看到了通告後，計劃下週一（21日）回公司上班。

對於此事，吉林省人力資源和社會保障廳表示，如果長時間不到單位上班，按照公司規定可以進行（辭退）處理，因此泉陽泉的情況讓人感到很困惑，「具體得問公司人事部。」

ET快訊
黃暐瀚再度道歉：我沒資格再談柯文哲的案子！
吳姍儒金鐘沒看手卡！　數字分析一講4分鐘
快訊／塑膠大廠全面燃燒！　濃煙狂竄
25名新進郵差跑了！　「領41K報到不久就離職」原因曝
客運國道燒成火球！機警反應救43人　英勇司機還原事發經過
快訊／日男朝自民黨本部「丟汽油彈」　駕車衝進首相官邸！
「一世代」前老闆哀痛發聲！　曾淘汰連恩又一手捧紅他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年

20年送千頂「愛髮」給陸癌友　周大觀基金會赴京推廣「捐髮」理念

男警狂po照「意淫警花」性愛畫面瘋傳　他噁曝：一穿警褲就有反應

影／當一回韓劇女主角！　黑龍江特色觀光「空殼村」變旅遊村

影／台灣技術破解蟲蟲危機！　牡丹江水稻「皇家貢米」銷量大翻倍

27歲男躺床玩手機手滑砸臉　「門牙斷神經露」PO慘照曝超糗下場

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上！她痛哭大罵：你好醜

中國「蛙王」覃海洋不甩嫖娼風波！奪冠比讚　全網怒：想比中指

王滬寧：推動兩岸交流　吸引更多台企融合發展

A股牛回來了！　三大指數收盤集體上漲…地產股持續下跌

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年

20年送千頂「愛髮」給陸癌友　周大觀基金會赴京推廣「捐髮」理念

男警狂po照「意淫警花」性愛畫面瘋傳　他噁曝：一穿警褲就有反應

影／當一回韓劇女主角！　黑龍江特色觀光「空殼村」變旅遊村

影／台灣技術破解蟲蟲危機！　牡丹江水稻「皇家貢米」銷量大翻倍

27歲男躺床玩手機手滑砸臉　「門牙斷神經露」PO慘照曝超糗下場

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上！她痛哭大罵：你好醜

中國「蛙王」覃海洋不甩嫖娼風波！奪冠比讚　全網怒：想比中指

王滬寧：推動兩岸交流　吸引更多台企融合發展

A股牛回來了！　三大指數收盤集體上漲…地產股持續下跌

行人突衝出！駕駛沒禮讓繞彎閃過挨罰6千元　結局逆轉

桃機3月跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人　監察院通過糾正案

送車禍傷者就醫！台中救護車竟被檢舉「未禮讓行人」　挨罰6千

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

驚悚重摔！　七六人首輪新秀麥肯評估為罕見肺挫傷

「10月中門診景象」醫搖頭：真的傻眼！　勸別嗑小孩吃剩食物

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

陸國企最扯編制　女員工「產假」請完休了16年

護國神山難撼動！　謝金河：台積電告訴大家的4件事

百萬有找HONDA CR-V試駕！價格配備都對了　空間大吃TOYOTA神車豆腐

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

大陸熱門新聞

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

男警po照「意淫警花」　性愛片瘋傳

27歲男躺床玩手機手滑砸臉　門牙斷神經露

影／台灣技術赴東北破解蟲蟲危機！

影／當一回韓劇女主角！

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

陸金飾價1克漲到3657元！女子現賺164萬元

全紅嬋假期後臉變圓潤了！她吐原因

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

中國「蛙王」不甩嫖娼風波比讚　網：想比中指

周大觀基金會送千頂「愛髮」給陸癌友　

陸「天下第一爛尾樓」有人接盤了！ 棄民族元素改走時尚設計風

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

更多熱門

相關新聞

中國考公職熱度增　大學開公務員專業課

中國考公職熱度增　大學開公務員專業課

中國經濟不振、失業率居高不下，大學生報考公職熱度持續增溫，帶動大學爭相開設「公務員微專業」新課程。

搶救新生兒出生率 　全教總提「產假至少14周」

搶救新生兒出生率 　全教總提「產假至少14周」

已婚公務員騙砲搞大肚子　陸正妹：我名譽掃地

已婚公務員騙砲搞大肚子　陸正妹：我名譽掃地

進口2000噸銅搞丟了！ 全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

進口2000噸銅搞丟了！ 全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

陸國企違規造假「21家被罰」

陸國企違規造假「21家被罰」

關鍵字：

國企編制產假

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

混血女大生赴日探親　回台竟「右肺白一片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面