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中國考公職熱度增　大學開公務員專業課程

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

▲中國青年失業率升高，許多大學生畢業之後找不到工作。（圖／CFP）

文／中央社台北29日電

中國經濟不振、失業率居高不下，大學生報考公職熱度持續增溫，帶動大學爭相開設「公務員微專業」新課程。

綜合陸媒中國網、香港星島日報報導，微專業是一種新型人才培養模式，是學生在本科系課程之外「可以選擇學習的某個特定專業領域或核心素養的一組核心課程」，並不授予學位。

報導說，由於經濟和就業情況，大學生提前瞄準體制內工作，「考公（職）熱」帶動大學爭相開設「公務員微專業」新課程，今年以來已有9所大學增開公務員專業，而目前開設這個新課程的大學總數已增加到至少13所，其中不乏西南大學、湖北大學等名校。

據報導，一些大學在招生簡章中直言不諱新專業是為了滿足廣大畢業生的「考公」需求。

▲招聘,徵才,中國。（圖／CFP）

公務員微專業課程設置幾乎涵蓋「考公」涉及的各方面，包括申論概論，行政職業能力、公務員面試、職業生涯與心理健康等；一些大學還引入校外資源聯合培訓機構共同培養，力爭大幅提升學生「考公」成功機率。

學生回應也頗為熱烈、報名踴躍，大讚新專業是「寶藏課程」，免去了動輒在培訓機構花費人民幣數萬元學費的困擾；但也有人質疑，這是對大學精神的矮化，本該以能力為導向培養學生的大學，不應變為考試培訓所。

中國「考公」熱潮近年不斷增溫，今年國家公務員考試報名人數再創新高，首次突破300萬，招募職位卻僅3.96萬個，平均約77人競爭一個名額。

與此同時，失業率持續上升，8月16至24歲城鎮勞動力失業率18.8%，再創今年以來新高。

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