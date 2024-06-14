進口2000噸銅搞丟了！　全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

▲浙江省屬特大國有控股上市公司、全球500強企業之一的物產中大。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一間名列全球500強的企業「物產中大」近日傳出子公司從俄羅斯買了2000噸精煉銅，按約應於5月份交貨，不過，這批貨物沒有到達預定的寧波港，就這樣離奇消失，引起外界關注。 根據處理貨物的航運公司記錄顯示，這批金屬被列為花崗岩運輸，可能已經運到土耳其，工作人員已趕赴俄羅斯調查真相。

▲物產中大向俄羅斯訂購2000噸銅，海運時不翼而飛。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，物產中大今（14）日公告稱，正在向控股子公司物產中大國際貿易集團有限公司進一步核實情況。上述事項涉及公司金額約1.1億元（人民幣，下同），佔公司歸母淨利潤較小（2023年度實現營業收入5801.61億元、利潤總額72.99億元、歸母淨利潤36.17億元)，對後續經營不會產生較大影響。

消息傳開後，在股票交易市場中仍出現不小的反應，造成投資人的信心壓力。數據顯示，物產中大今日低開低走，截至午間收盤，股價下跌2.19%，股價4.47元，市值232.14億元。

▲物產中大擁有電線電纜業務，需要從國外進口精鍊銅。（圖／CFP）

公開資訊顯示，物產中大成立於1992年，前身為浙江省物資局，1996年改制為集團公司，是該省省屬特大型國有控股上市公司，2015年完成混合所有制改革並實現整體上市，自2011年起連續入圍《財富》全球500強，2023年列名全球500強第138位。

物產中大業務涵蓋智慧供應鏈集成服務、金融服務、高端製造等，在與銅相關的業務方面，物產中大擁有電線電纜生產的區塊。2023年財報顯示，物產中大全年累計實現線纜板塊主營業務收入83.87億元，同比增長10.05%，利潤總額6.52億元，同比增長14.19%；產品方面，深水水密電纜（1000公尺水深以下）產品縱向水密性能已達到國內領先、國際先進水平。