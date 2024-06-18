公務員裝單身騙砲　陸正妹被「搞大肚子」逼墮胎：我名譽掃地

▲女生舉報被騙財騙色。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區通遼市一名張姓女子近日實名舉報，中鐵瀋陽集團通遼房建公寓段珠斯花公寓黨支部書記李姓男子隱瞞已婚事實，騙色騙婚，導致自己割腕。影片中，她手舉身分證控訴，李男使她「懷孕2個多月」，給「10萬塊人民幣（約新台幣43萬元）逼我墮胎」。

據《百姓關注》報導，張女稱，李男是瀋陽人，兩人相識於今年3月初，不久後便確認戀愛關係正式相處，戀愛半個月左右，李男回瀋陽後開始不回訊息，察覺不對勁逼問後得知他已婚事實。

女子控訴，被發現後李男還一直解釋，稱與妻子會離婚，並於今年9月與自己結婚，還要求備孕要小孩，雙方互見家長等，周圍的人都知道自己懷孕要結婚了，現在是名譽掃地，身心受到巨大傷害，還患上抑鬱症及焦慮症。

張女稱，李男是中鐵瀋陽集團通遼房建公寓段珠斯花公寓黨支部書記，國企黨員正科級，在自己懷孕後李男便開始「玩消失」，將自己聯繫方式拉黑，還提出給錢打胎。

張女提供的對話紀錄顯示，李男承諾將孩子流產給3萬（人民幣，下同），此後不再打擾可再得7萬。

瀋陽局集團通遼房建公寓段紀委工作人員稱，正在辦理中，細節不方便透露。

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