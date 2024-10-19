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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

▲▼韓國瑜接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行。（圖／韓國瑜辦公室提供）

▲韓國瑜接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行。（圖／韓國瑜辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜昨（18日）接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行，韓致詞時笑稱，這屆國會新科立委佔快一半、多達55位，現在立法院三黨不過半，「所以院長頭髮掉得快」，但自己對新國會的和諧具有高度信心，最終會回到異中求同。

韓國瑜18日接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行，包含本屆醫療奉獻獎評委會主委葉金川、立法院厚生會黃明和創會會長、立法院厚生會會長萬美玲、衛福部次長周志浩等人都出席。

韓國瑜致詞時介紹，台灣是全球關注華人社會民主發展的重點國家，立法院則扮演台灣民主發展最重要的櫥窗，國會立委人數從225位縮減到113位後，每位委員肩膀上的責任相形更重。

韓國瑜指出，新國會有新的氣象，這屆不僅女性立委佔47位，性別比例越來越均衡，新科立委55位，占比也將近半數，讓國會充滿活力與朝氣。然而這屆國會三黨不過半的態勢，難免有政治碰撞、攻防，「所以院長頭髮掉得快」，但他對新國會的和諧具有高度信心，最終會回到異中求同。

韓回憶，他和厚生會黃明和創會會長當年擔任立委時，大部分委員政治攻防焦點會放在張力較大的議題上，而黃會長所發起的厚生會，卻致力於衛生醫療、環境保護及弱勢族群照顧等真正關懷與貼近人民的議題，如今政治變遷，歷經時間的考驗，厚生會成員與組織越來越壯大，本屆立委共有80位加入該會，反倒是政治攻防張力較大的政治團體，在立法院已經較為少見。

韓國瑜也提到，厚生會黃明和創會會長、醫療奉獻獎評審委員會葉金川主任委員及與會獲獎貴賓，長期在台灣土地甚至海外地區，對醫療專業技術、偏鄉、弱勢關懷等領域做出重要貢獻，善行義舉讓人感動與敬佩。另外，他也期許未來大家不僅能夠持續在醫療、社福等專業領域上做出更多貢獻外，在當前我國外交處境極為困頓的時候，也能夠透過「醫療外交」將台灣的良善傳播至世界各地。
 

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