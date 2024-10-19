火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

記者杜冠霖／台北報導

綠委許智傑近日因大罷免潮議題成為媒體焦點，而他有意參選2026高雄市長，許接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，對於城市治理，包含AI城市、治水改善等心中已有腹案，也繼續推動航線要擦亮「航空立委」招牌。至於如何在一眾競爭者中脫穎而出，許智傑有信心，他與現任市長陳其邁都是「理工男」，思考模式會跟文法商出身的人完全不同，且陳其邁一直努力在做AI首都基礎，有信心未來再提升到AI首都，納入士農工商、日常生活、智慧城市等等。

航空立委做口碑 推航線要證明自己眼光

許智傑已從政近30年，問政方式跟行事風格被歸類為較為地方的立委，許常常需要高雄、台北兩邊跑，國會辦公室裝潢簡樸，除一張辦公桌、滿滿的預算書、及一些茶具外，外號「鳳山小金剛」的他還有一個動畫「原子小金剛」的布偶就放在窗邊，許行程滿檔，接受專訪前正在別處開會，匆匆趕到辦公室、專訪完畢後，他還要拜會航空公司，洽談航線開通事宜。

談到航線，許智傑一改專訪時的嚴肅，起身推出辦公室做筆記用的白板，對他所推動的航線侃侃而談。許表示，這是台灣光輝的十月，現在已經推動十條航線開通，這段期間更一連拜訪十家航空公司，包含高雄跟日本的岡山互飛、越南富國島等等，蠻有成就感的就是馬祖，馬祖跟高雄20年前有開航線後來停了，包含自己、李昆澤、陳雪生等人，不分黨派都希望這條航線成功。

高雄、馬祖航線為何重要？許智傑解釋，馬祖有很多高雄人當兵，若要回高雄必須坐船到基隆再轉高鐵、早上出門晚上才到，但時間跟金錢都是負擔，完成這條航線對市民非常方便。但許也坦言，高雄到馬祖一趟油料不夠，多載一桶油就要少載一些人，成本就會入不敷出，經觀光署跟馬祖縣政府補助經費才有辦法成行，包含飛機、地形、油料，每個航線都有不同問題，還要努力才能完善航線配置。

不只是高雄，許智傑透露，過去也有推動桃園機場飛捷克布拉格，當時交通部長回應幾乎不可能，但現在台歐互動頻繁、台灣的國際地位也受到重視，應該大膽嘗試，經過多次要求，交通部評估後最後開通，且班班都有九成以上客人。許得意的表示，「證明這樣的眼光跟決策是對的。」

但推動航線過程並不容易，許智傑坦言，整體高雄航班復飛情況還不夠，航空公司就反映，第一、如果多一點飛機也願意飛，但就是等不到，飛機已經訂了還沒到，航空公司也都在等；第二、地勤人力缺口，像熊本還沒有辦法飛，就是因為地勤人力有缺口，疫情期間航空公司減員，現在復飛後也還未補足缺口，就像華航也是想去但日本地勤無法處理，也只能等，這些事情都要拜訪後才知道。

▲民進黨立委許智傑專訪。（圖／記者林敬旻攝）



城市治理有腹案 讓台北是台灣政治首都、高雄是台灣AI首都

不只是航權推動，許智傑對城市治理已有腹案，他認為AI是城市發展關鍵，許智傑直言，新加坡有很多可以借鏡之處，台灣AI硬體在全世界最強，但軟體可能不如新加坡，而高雄是最有潛力發展成AI首都的城市，包含水、電等基本條件都比台北好，未來可成立資料中心、超級電腦等，包含海纜是數據命脈，對高雄發展非常重要，讓台北是台灣政治首都、高雄是台灣AI首都，有信心超越台北。

而今年夏日連日風災，也讓高雄治水議題成為焦點，許智傑感嘆，每次治水就聽一堆人噴口水罵「治水無效」，從數據來看，像是2010年的凡那比颱風，高雄市有六千公頃淹水，這次凱米颱風淹水則大概五百公頃，但凱米雨量是山上的莫拉克加上地上的凡那比，但淹水卻不到當時的十分之一，從陳菊市長廣建滯洪池，到陳其邁完成25座，蓄水量很大、防颱已經改善非常多。

如何更進一步？許智傑解釋，治水也包含：減洪、排洪、下水道系統，這些需要個別檢討、加強的空間，滯洪池可能需要增高增加蓄水量、用抽水機、水路系統搭配等等，看哪裡還可以提升跟改進，這次行政院長卓榮泰勘災，也特別拜託希望補一些經費，還有總預算趕快過，不過的話有一些增加項目沒辦法做、就會耽擱，改善計畫泡湯人民也會泡湯。

自曝相對其他綠選將有兩優勢 自信不管誰出線都贏柯志恩

然而，初選競爭者眾多，又要如何在黨內脫穎而出？許智傑說明，每個人都很優秀，自己比較大的優勢有兩點：第一、我當過鳳山市長，是人選中唯一有民選首長的經驗，治理的經驗由小擴大，事情怎麼拿捏、如何集思廣益等等會比較有優勢；第二、高雄最重要的是科技經濟、觀光經濟、演唱會經濟等等，尤其是AI部分，AI首都是最重要方向。

許智傑提到，幾位候選人裡面，正好只有我是理工科，自己跟陳其邁是高中同學，立委以上只有我們兩個是理工男，陳其邁讀醫科、自己是台大機械系，思考模式會跟文法商出身的人完全不同，且陳其邁一直努力在做AI首都基礎，市府主管都要去上相關課程培訓，把這些基礎打好、要再提升到AI首都，納入士農工商、日常生活、智慧城市等等，相信自己會比其他候選人有更多了解。

若成功出線，要如何戰勝勁敵柯志恩？許智傑強調，自己是蠻有信心，相信不管誰初選出線都會贏，高雄的結構本來就比較偏綠一點，從這幾年執政的比較也可以看到，韓國瑜當一年多、吳敦義也當過，跟陳菊、陳其邁做比較，坦白講，自己對吳敦義比較有意見，吳對高鐵站設點的方案造就現在紛擾，他當行政首長的眼光視野不夠。對高雄來講，國民黨執政確實不好、民進黨確實比較好。

許智傑也透露，自己幾乎每天來回台北跟高雄，還曾經一天坐四趟高鐵南北跑，光是國慶日那天，自己雖然沒有出高雄，行程仍跑380幾公里，一大早去茄萣敬老活動後來又到市府升旗，又到旗津、旗山、岡山、永安最回左營萬年季，最後助理提醒，才知道一天跑380幾公里。

他坦言，高雄真的太大了，每個候選人都很辛苦但就是盡力而為。許強調，自己座右銘是「做事盡本分，結果看緣分」就樂觀、積極去努力，不用有太大得失心，對於最後結果不用管那麼多，人民自然會有最正確的選擇。

專訪最後，談到作為民進黨立委，如何看待主席賴清德的領導統御與執政風格，是否會做為參考？許智傑從旁觀察，賴清德總統做事情本來就有自己的堅持，他在台南可以一年多不進議會，一般人根本無法承受這樣的壓力，自己有想過「如果是我面對一樣的狀況，恐怕也無法像他撐那麼久」，賴清德在做事是真的很堅持、很執著。