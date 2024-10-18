泰男娶5太太　四房為爭寵竟槍殺五房

▲查猜承認自己不知道如何化解嫉妒。（圖／翻攝YouTube ข่าวช่อง8）



圖文／CTWANT

泰國有名男子查猜（Chatchai）娶了5個太太，太太間爭寵情況嚴重，近日四房太太不滿五房太太與丈夫在一起的時間更多，2位太太因此起口角，為了緩和局勢，查猜對地鳴槍將他們分開，試圖阻止2人爭吵，豈料四房太太向前奪槍，開槍射殺五房太太。

據泰媒Thaiger報導，此事發生於10月15日星期一，警方獲報後，趕往洛坤府的1所房屋，抵達後在屋內發現了1具屍體，其頸部、背部和腿部有多處槍傷，後來確認為40歲的瓦薩納（Wassana）。而在調查期間，並沒有人在房子裡，警方隨後查看了鄰居的監視器畫面，聽到屋裡曾傳出3聲槍響，晚些時候37歲的四房坦亞蓬（Thanyaporn）到警察局自首，並聲稱她不小心射殺了五房瓦薩納，坦亞蓬說，當時丈夫也目睹了全程。

坦亞蓬告訴警方，事後查猜逃離了現場，並躲在附近山上的一間小屋裡，警方則於10月16日下午逮捕了他。查猜在警察局接受訊問時，堅稱自己無罪，但承認事件的背後動機與他有關。查猜解釋，他有5位妻子，他與第四任和第五任妻子住在槍擊案發生的房子裡。

事發當天，他的2個妻子會吵架是因為坦亞蓬不滿他和瓦薩納在一起的時間更多，2人因此吵到不可開交，為了緩和局勢，查猜對地鳴槍將他們分開，試圖阻止2人爭吵，然後將槍放回槍口。豈料，2個妻子都想向前搶走他的槍，爭奪控制權，在過程中，坦亞蓬奪走了槍，並射殺了瓦薩娜。

對此，查猜向所有妻子表示遺憾，並承認自己不知道如何化解嫉妒。警方尚未透露對坦亞蓬的具體法律指控和處罰，目前則尚未清楚查猜是否會面臨任何法律指控。

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