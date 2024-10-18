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下周三迎「霜降」　命理師揭開運密碼：好事成雙

「霜降」是秋天最後一個節氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲「霜降」是秋天最後一個節氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年「霜降」在國曆10月23日，農曆為9月21日，含有天氣漸冷、開始降霜的意思。命理師指出，這個節氣後天氣就會越來越冷，相關開運密碼也曝光，可以好運成雙、福從天降。

命理師柯柏成在臉書指出，霜降是秋季的最後一個節氣，節氣過後就向冬季過度，顧名思義這個節氣，深秋景象明顯，冷空氣南下越來越頻繁，氣溫驟降、晝夜溫差大的氣候特徵。

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柯柏成提醒，這個節氣的開運密碼是紅色，可以以這個色系為主做穿戴，另外當季的火紅水果為柿子，這種暖色系水果也是霜降節氣的開運密碼。

另外，農曆9月19日（國曆10月21日）是民俗傳統上觀世音菩薩的3大日子之一的出家紀念日，民間傳說過去世西峪國妙莊王有3個女兒，長女妙因、次女妙緣、三女妙善，三公主妙善就是觀世音菩薩的應化身，由於自幼喜愛佛法不慕榮華，長大成人後就在這天於香山白雀寺出家報父母恩。

柯柏成表示，需要轉運的民眾，可以在這天用單數柿子作為供品，前往觀世音菩薩的寺廟祭拜，之後在霜降節氣的時間食用每顆柿子食用前默誦108次「南無觀世音菩薩」聖號加持更有效。如果今年各方面不甚如意，可以利用這個簡單的方法替自己有效轉運，並祝福霜降節氣，好「柿」成雙。

◎民俗說法，僅供參考。

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