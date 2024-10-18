　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」：少年夢想變成一坨爛泥

桃園市立中興國中今（17）日就邀請昔日師長回歸，一同挖出8年前由第34屆師生埋下的時空膠囊。（圖／翻攝FB／桃園市立中興國中）

▲桃園市立中興國中17日就邀請昔日師長回歸，一同挖出8年前由第34屆師生埋下的時空膠囊。（圖／翻攝FB／桃園市立中興國中）

圖文／CTWANT 

「時空膠囊」是一種風行世界各地的浪漫文化，人們會在充當「時空膠囊」的容器中放入具紀念價值的物品與信件，留待將來開啟時裝交給未來的自己。桃園市立中興國中今（17）日就邀請昔日師長回歸，一同挖出8年前由第34屆師生埋下的時空膠囊，現場還邀請到時任校長、家長會長及教師見證「開箱過程」……聽起來很浪漫，但結果卻很「落漆」，因為擔任膠囊的塑膠收納箱防水功能不佳，8年來水氣浸透，導致當年放入的照片、信件幾乎全部在泥水中「泡成一坨爛泥」。

日前，桃園市立中興國中透過學校官方粉絲專頁公告，適逢創校44週年校慶，邀請2016年畢業的第34屆校友「返校開箱」，一起打開8年前埋下的時空膠囊。當天現場邀請到當年參與的校長、家長會長、主任以及34屆導師群、輔導活動科教師等近20人一同見證開箱，並打算將每一班的膠囊內容取出後預做整理，以利校慶那天發還給34屆校友們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方表示，校長事前就帶人去膠囊位置開挖，挖確認時空膠囊的位置，看見箱蓋保存完整，因此「以雀躍的心情發布粉專上的活動預告。」今天隨著完整箱蓋逐漸被挖出，現場20名師長們還興奮的開玩笑地說，塑膠製品不愧有「萬年垃圾」封號，但當箱蓋打開，現場數十雙眼睛緊盯著內容時，「空氣瞬間凝結！」

根據發文老師說明，當年為了防水，當時師生還在箱體外層套上一張黑色塑膠袋，而日前挖出箱體時，也見箱體完整就沒有仔細確認。無奈經歷歲月摧殘，收納箱內部全是累積8年的水氣。現場導師們懷著複雜的心情從泥水中取出一疊疊被泡爛的書信，當年拍下的畢業合照也被泡得面目全非……

發文教職員表示：「對不起，小編自己到貼文的現在，早上開箱後的驚嚇而非驚喜的衝擊尚未平復，可是還是要告訴你們……校友們，還是歡迎你們在113年10月26日（六）回母校，在活動牆上簽名、合影留念，再去找導師聊聊天敘敘舊喔！」

現場照片一出，笑倒不少網友，大家紛紛留言：「時光膠囊跟夢想一樣，隨著時間慢慢變成一灘爛泥」、「一般的整理箱想當時空膠囊？是小時候被整理箱打過嗎？」、「早知道當初塞天花板」、「好複雜的畫面與心情……」、「中興國中校友我笑瘋」。

延伸閱讀
父母吼「沒生小孩就是不孝」！指定男孫才能繼承房產　妹子痛哭：我是生育工具
內湖3死車禍新視角畫面曝光！　男騎士「急煞」下秒被撞飛：根本閃不掉！
遇新人「報到1天就離職」　郵差學長崩潰：只會讀書的拜託不要再來了

 
ET快訊
北市15歲男「剛偷鑰匙5分鐘」就撞死3人　目擊者傻：下車時還
快訊／樹林雙載騎士猛撞行人「女友甩飛」　2人命危搶救中
25歲女罹「最惡性」乳癌末期　胸部變形！癌細胞移轉骨、淋巴
快訊／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃
快訊／連恩家人正式發聲！ 身後留7歲幼子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」：少年夢想變成一坨爛泥

唐美雲《孟婆客棧》首度戶外演出！嘉義庄頭劇場超強卡司免費看

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心破財、豬隊友

倖存者成演員！全球最爭議導演來台　驚訝：作品議題跟台灣相似

10／20世界骨鬆日將屆　埔榮骨科醫師建議成人每天補鈣1000毫克

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

台鐵新進員工擬調薪3千　產工喊原任人員「加薪萬元」要交長給方案

亂寫匯款備註「會影響信用？」　專家打臉：1行為恐被報警

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」傳愛21年　點亮近30萬名弱勢學童求學路、累積捐款達3.2億元

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

快訊／新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」：少年夢想變成一坨爛泥

唐美雲《孟婆客棧》首度戶外演出！嘉義庄頭劇場超強卡司免費看

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心破財、豬隊友

倖存者成演員！全球最爭議導演來台　驚訝：作品議題跟台灣相似

10／20世界骨鬆日將屆　埔榮骨科醫師建議成人每天補鈣1000毫克

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

台鐵新進員工擬調薪3千　產工喊原任人員「加薪萬元」要交長給方案

亂寫匯款備註「會影響信用？」　專家打臉：1行為恐被報警

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」傳愛21年　點亮近30萬名弱勢學童求學路、累積捐款達3.2億元

X更新條款「全內容免費授權訓練AI」　創作者大炸鍋：馬上換平台

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」：少年夢想變成一坨爛泥

福建1小學爆「家長開車撞校門」　1死8傷畫面曝光

緬甸軍政府內戰頻受挫之際　傳領導人11月訪問中國

愛翹腳也有關！5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？

獵鷹跳槽PLG因為「球迷多」　新賽季還要粉碎沒球星質疑

快訊／樹林重機撞「違規穿越行人」20歲女友甩飛　男路人不治

愛快羅密歐「跨界休旅Tonale」巴黎亮相！新年式升級電子旋鈕排檔

鍾東錦「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

彰化傳奇人物「老立仔」10／18告別式　 彰化上百警緊盯

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

「最美營養師」18歲嫩照曝光！大票人激喊：JK最高

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

周末變天3地猛灌大雨　下周三恐有熱帶低壓「朝台灣接近」

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

新莊「老夜市」空蕩蕩！在地人嘆：沒救了

25歲女罹「最惡性」乳癌末期　癌細胞移轉骨淋巴

高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

一上車必搶！北捷車廂「這位子」超夯

1200坪KTV進駐MLD台鋁　最快年底開唱

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

更多熱門

相關新聞

非法繁殖！新竹廢舍驚見39犬隻

非法繁殖！新竹廢舍驚見39犬隻

新竹縣動物保護防疫所近日，執行一項針對遊蕩犬的絕育及訪查行動，意外發現新埔鎮1名林姓男子涉嫌，在廢棄房舍內非法從事犬隻繁殖，環境惡劣對犬隻的健康與福利造成威脅，為了保障這些無辜的毛小孩，該所於16日聯合新埔分局展開查緝行動，成功解救39隻犬隻，並依法將牠們扣留安置，後續將依違反《動物保護法》及《動物傳染病防治條例》進行裁罰及沒入處理。

料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

外送員雨天爬上3樓送餐　「喘口氣」竟遭負評

外送員雨天爬上3樓送餐　「喘口氣」竟遭負評

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

手機充電爆炸　他全身100%燒傷亡

手機充電爆炸　他全身100%燒傷亡

關鍵字：

周刊王時空膠囊

讀者迴響

熱門新聞

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

偷開外公車撞死3人　15歲駕駛：會車緊張

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

15歲少年偷開車奪3命！被抓去醫院驗血　今晚拘留所過夜

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

NanaQ認愛天菜刺青男！

月薪5萬是什麼等級？他見答案嘆氣：只贏60%的人

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

即／北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面