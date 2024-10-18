時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」：少年夢想變成一坨爛泥

▲桃園市立中興國中17日就邀請昔日師長回歸，一同挖出8年前由第34屆師生埋下的時空膠囊。（圖／翻攝FB／桃園市立中興國中）

圖文／CTWANT

「時空膠囊」是一種風行世界各地的浪漫文化，人們會在充當「時空膠囊」的容器中放入具紀念價值的物品與信件，留待將來開啟時裝交給未來的自己。桃園市立中興國中今（17）日就邀請昔日師長回歸，一同挖出8年前由第34屆師生埋下的時空膠囊，現場還邀請到時任校長、家長會長及教師見證「開箱過程」……聽起來很浪漫，但結果卻很「落漆」，因為擔任膠囊的塑膠收納箱防水功能不佳，8年來水氣浸透，導致當年放入的照片、信件幾乎全部在泥水中「泡成一坨爛泥」。

日前，桃園市立中興國中透過學校官方粉絲專頁公告，適逢創校44週年校慶，邀請2016年畢業的第34屆校友「返校開箱」，一起打開8年前埋下的時空膠囊。當天現場邀請到當年參與的校長、家長會長、主任以及34屆導師群、輔導活動科教師等近20人一同見證開箱，並打算將每一班的膠囊內容取出後預做整理，以利校慶那天發還給34屆校友們。

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校方表示，校長事前就帶人去膠囊位置開挖，挖確認時空膠囊的位置，看見箱蓋保存完整，因此「以雀躍的心情發布粉專上的活動預告。」今天隨著完整箱蓋逐漸被挖出，現場20名師長們還興奮的開玩笑地說，塑膠製品不愧有「萬年垃圾」封號，但當箱蓋打開，現場數十雙眼睛緊盯著內容時，「空氣瞬間凝結！」

根據發文老師說明，當年為了防水，當時師生還在箱體外層套上一張黑色塑膠袋，而日前挖出箱體時，也見箱體完整就沒有仔細確認。無奈經歷歲月摧殘，收納箱內部全是累積8年的水氣。現場導師們懷著複雜的心情從泥水中取出一疊疊被泡爛的書信，當年拍下的畢業合照也被泡得面目全非……

發文教職員表示：「對不起，小編自己到貼文的現在，早上開箱後的驚嚇而非驚喜的衝擊尚未平復，可是還是要告訴你們……校友們，還是歡迎你們在113年10月26日（六）回母校，在活動牆上簽名、合影留念，再去找導師聊聊天敘敘舊喔！」

現場照片一出，笑倒不少網友，大家紛紛留言：「時光膠囊跟夢想一樣，隨著時間慢慢變成一灘爛泥」、「一般的整理箱想當時空膠囊？是小時候被整理箱打過嗎？」、「早知道當初塞天花板」、「好複雜的畫面與心情……」、「中興國中校友我笑瘋」。

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