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15歲少年撞死3人　網憶「葉少爺酒駕事件」：最多關3年

15歲曾姓少年無照偷開祖父車行經台北市內湖區東湖市場，撞進一間小吃攤釀2死3傷，遭警方以涉嫌過失致死罪偵辦。（圖／翻攝畫面）

▲15歲曾姓少年無照偷開祖父車行經台北市內湖區東湖市場，撞進一間小吃攤釀2死3傷，遭警方以涉嫌過失致死罪偵辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市昨（17日）發生一起嚴重車禍，造成3死的悲劇，而肇事者是一名15歲的曾姓少年，無照駕駛祖父的車出事。目擊者指出，事發後曾男下車時神情輕鬆，甚至嘻皮笑臉，這也讓網友聯想起當年「葉少爺」酒駕害死3人的事件，引發熱議。

據悉，肇事的曾姓少年晚間疑似趁著外公出國，從永和的住處偷拿外公的車輛鑰匙，隨後前往外公將車輛停放的汐止停車場，將車輛從汐湖2橋一路開往肇事的東湖路與安康路口，準備前往訪友，卻疑似在會車時過於緊張，加上不熟悉車輛機械操作，導致車輛暴衝進撞進一間豬血湯之小吃店內，造成3名正在用餐的2男1女當場無生命跡象，並有老闆娘和其員工燒燙傷送醫。

警方在曾男包內發現電子煙彈，但檢測結果未發現毒品反應，酒測值亦為0，排除毒駕與酒駕可能；另對他進行酒測，結果顯示酒測值為0；而採集其尿液與血液進行檢驗，檢測結果亦未發現毒品。至於少年隨身物品中的電子煙煙彈，在經確認後也確定未含毒品成分。

警方表示，曾男父親在接到通知後才知道兒子偷車肇事，隨即趕到警局協助釐清案情。事故相關調查仍在進行中，曾姓少年預計今日下午被移送士林地院少年法庭進行後續處理。

此案也在PTT八卦版引起廣泛討論，許多網友聯想起2012年的葉少爺酒駕事件，不少網友擔心曾男因未成年而獲輕判，「最重3年，搞不好還緩刑」、「未成年無罪」、「最多關3年」、「未滿18，家庭功能失調，其情可憫可教化，3年」、「葉少爺成年酒駕還害死3個人，也只關了3年，難怪這15歲的還能笑得出來」。

據悉，「葉少爺酒駕事件」是2012年4月25日發生於台灣高雄市的一件酒駕肇事案件，肇事者葉冠亨酒駕行經高雄市中央公園中華三路，先是撞上違規迴轉的垃圾車，隨後又撞擊正在晨跑的47歲證券公司副理李幸蓉。李幸蓉當場因頭顱遭車輛保險桿削斷，慘死現場。三天後，李幸蓉的丈夫許明義因無法承受喪妻之痛，猝死於家中，留下年僅8歲的女兒。

此外，葉冠亨的同車友人陳岡逸（24歲）因傷重不治，也在事故後送醫死亡。這場車禍共直接導致兩人死亡，並間接造成第三人死亡。此案於2013年11月27日宣判，最高法院維持前審判決，認定葉冠亨犯下公共危險罪，判處6年徒刑；同案被告王嘉祥則因業務過失致死罪被判處2年有期徒刑。案件至此定讞。葉冠亨於2016年12月23日服刑3年後獲得假釋出獄，此案引發社會強烈不滿。

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