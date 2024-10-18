　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲少年撞死3人　案發小吃攤曾被封「東湖最強臭豆腐」

15歲少年開車撞進讚ㄟ大腸麵線臭豆腐，造成嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

▲15歲少年開車撞進讚ㄟ大腸麵線臭豆腐，造成嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市內湖區安康路和東湖路口，昨（17日）發生一起重大車禍，15歲少年無照駕車撞進小吃攤，導致3死2傷。而該臭豆腐攤也被翻出，雖然主打臭豆腐、大腸麵線，但越南米線和越南河粉更是必點品項，每天開門總是大排長龍，被封為「東湖最強臭豆腐」。

據了解，該小吃攤名為「讚ㄟ大腸麵線臭豆腐」，位於北市東湖市場入口處，《食尚玩家》曾撰文提到，每天只營業5小時，只要一開門就會排滿人潮，店內主打臭豆腐、大腸麵線、各式湯品等，不過越南米線、越南河粉才是必點品項。

據了解，越南米線是清爽蘿蔔排骨湯底，一整碗吃得到軟嫩白蘿蔔、如嫩豆腐般的厚切豬血、有肥有瘦的豬肉片與帶骨子排，只花百元就能吃飽飽，東湖老饕吃過都說讚。

另外，美食部落客「Nico＆妮喃小語」更封該店是「東湖最強臭豆腐」，不少網友也在Google評論留下好評：「個人覺得主打商品不是大腸麵線，要改成越南麵才對，看起來熟客好像都是點越南麵居多。老闆娘應該是越南人，所以才有越南意麵吧，人很好很親切，大推啦」、「隱身在市場內的美味小吃，每到點心時間或宵夜時間，總是被滿滿的客人包圍」、「東湖最好吃的炸臭豆腐」。

延伸閱讀
內湖3死車禍新視角畫面曝光！　男騎士「急煞」下秒被撞飛：根本閃不掉！
北市內湖15歲少年無照撞進小吃攤釀3死　闖禍前社團發文收權利車
年輕夫妻出國「跟歐洲團」驚呆　9成豪擲10幾萬「升級商務艙」

ET快訊
陳明珠金鐘「胸前深V挖到肚臍」　罕見大尺度
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動　3警壓制奪刀

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人

無辜枉死無照少年輪下！機車騎士背景曝　才剛做完健檢卻意外身亡

15歲少年撞死3人　案發小吃攤曾被封「東湖最強臭豆腐」

快訊／男嬰棄屍相驗結果曝　涉遺棄致死！28歲狠心母5萬交保

屏東小琉球海域驚見「福建氣象浮標」　海巡署出動艦艇帶回

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動　3警壓制奪刀

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人

無辜枉死無照少年輪下！機車騎士背景曝　才剛做完健檢卻意外身亡

15歲少年撞死3人　案發小吃攤曾被封「東湖最強臭豆腐」

快訊／男嬰棄屍相驗結果曝　涉遺棄致死！28歲狠心母5萬交保

屏東小琉球海域驚見「福建氣象浮標」　海巡署出動艦艇帶回

「互助聯誼會」非法吸金17億　鳥松住二土地2.5億法拍

人工電子耳給付落後！醫籲擴大納單側重度聽損　健保署將評估

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

可憐狗兒被放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑...網友怒了

社會熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

被15歲少年撞死！家屬聽聞招魂鈴一響…淚崩顫抖

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

更多熱門

相關新聞

臭豆腐闆娘員工燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

臭豆腐闆娘員工燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

北市內湖區一名15歲曾姓少年17日傍晚偷開外祖父的車外出，失控衝進東湖市場一間臭豆腐店，釀成3人不幸死亡的悲劇，另店家的陳姓老闆娘(40歲)與黎姓女員工(41歲)也遭燙傷，今(18日)老闆回到現場查看狀況，他憂心表示「比較擔心死掉的人」。

15歲少年高速蛇行！Cheap一看路上沒裝1物

15歲少年高速蛇行！Cheap一看路上沒裝1物

即／台鐵七堵站前死亡車禍！男騎士重傷亡

即／台鐵七堵站前死亡車禍！男騎士重傷亡

15歲少年毀3家庭！「防脫產」警方出手了

15歲少年毀3家庭！「防脫產」警方出手了

網憶「葉少爺酒駕」：最多關3年

網憶「葉少爺酒駕」：最多關3年

關鍵字：

周刊王車禍

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面