15歲少年撞死3人　案發小吃攤曾被封「東湖最強臭豆腐」

▲15歲少年開車撞進讚ㄟ大腸麵線臭豆腐，造成嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市內湖區安康路和東湖路口，昨（17日）發生一起重大車禍，15歲少年無照駕車撞進小吃攤，導致3死2傷。而該臭豆腐攤也被翻出，雖然主打臭豆腐、大腸麵線，但越南米線和越南河粉更是必點品項，每天開門總是大排長龍，被封為「東湖最強臭豆腐」。

據了解，該小吃攤名為「讚ㄟ大腸麵線臭豆腐」，位於北市東湖市場入口處，《食尚玩家》曾撰文提到，每天只營業5小時，只要一開門就會排滿人潮，店內主打臭豆腐、大腸麵線、各式湯品等，不過越南米線、越南河粉才是必點品項。

據了解，越南米線是清爽蘿蔔排骨湯底，一整碗吃得到軟嫩白蘿蔔、如嫩豆腐般的厚切豬血、有肥有瘦的豬肉片與帶骨子排，只花百元就能吃飽飽，東湖老饕吃過都說讚。

另外，美食部落客「Nico＆妮喃小語」更封該店是「東湖最強臭豆腐」，不少網友也在Google評論留下好評：「個人覺得主打商品不是大腸麵線，要改成越南麵才對，看起來熟客好像都是點越南麵居多。老闆娘應該是越南人，所以才有越南意麵吧，人很好很親切，大推啦」、「隱身在市場內的美味小吃，每到點心時間或宵夜時間，總是被滿滿的客人包圍」、「東湖最好吃的炸臭豆腐」。

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