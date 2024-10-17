中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期中共對台展開「聯合利劍2024B」軍事演習，綠委洪申翰今(17日）質詢時指出，近期中國媒體刊登新聞，其中竟曝光「雄風飛彈機動發射車」部署位置。洪質疑，連網友都可以藉此算出經緯度，解放軍也可能辦到，對此，國防部長顧立雄回應，會強化應處措施，訊跡管理是國軍重要的演練項目，將持續加強。

顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，洪申翰質詢時質疑表示，中國《鳳凰新聞》昨日刊登報導，直接曝光我國國軍「雄風機動發射車」部署位置，其中還寫出是「海鋒4中隊」，甚至也提到國軍部署在淡水跟花蓮的「地址與經緯度」。該報導提及，中國熱心網友結合我國國防部《青年日報》刊登照片，及網路地圖上的街景資訊，辨認出我國路標、海堤、建築物，再計算出經緯度。

洪申翰質疑，若中國一般網友就能自行透過公開資訊定位出飛彈機動發射車地理位置，並推算出我國國軍針對中共軍演的部署，那解放軍做得到嗎？對此，顧立雄回應，「解放軍可能照得到我國國軍固定的陣地位置，最重要的是，機動戰術的位置要讓解放軍無法察覺。」

而海軍現行反艦飛彈部隊即為「海鋒大隊」，洪申翰提到，海鋒大隊成軍的目的是要讓解放軍難以捉摸，用移動式或機動的方式，讓反艦飛彈去嚇阻中共。洪憂心，若我國國軍每次應對中共軍演，都被中國網友用類似方式，暴露海鋒大隊部署位置，若反覆操作兩三次，恐被摸索出我國國軍部署邏輯及模式，累積相關情資。

海軍參謀長邱俊榮回應，國軍地面機動雷達、機動飛彈車組都有機動路線以及戰術位置的選勘。因應認知作戰也會做必要的演練，未來將針對演練機動路線和作戰安全，持續訊跡管理。顧立雄也允諾，強化應處措施，並回應，訊跡管理是國軍重要的演練項目，將持續加強。

