15歲少年偷開車撞死3人　北市警：已請法院監管肇事者家中財產

▲台北市政府警察局長李西河（左二）、內湖分局長蕭慧珠（左一）在議會備詢。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

昨一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，失控衝撞小吃店釀3死。北市警察局長李西河18日說，肇事者未成年無照，稍早已移送士林地方法院，並建請法院監管保全肇事者家中的財產，讓被害人的民事賠償能求償有門。內湖分局長蕭慧珠則說，少年的父親當時也不知情，是等到分局通知後才知道少年偷開車釀禍，後續仍會深入調查釐清責任。

台北市議會今進行警政衛生部門質詢。議員徐立信、簡舒培質詢時，問及昨日的憾事，警察局長李西河說，這個意外造成2男1女的死亡，除了積極釐清責任外，肇事者未成年且無照，稍早已移送士林地方法院，並建請法院監管保全肇事者家中的財產，讓被害人的民事賠償能求償有門。

▲內湖一名15歲少年偷開祖父的車，不慎失控衝撞小吃店，造成3名傷者死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

至於車輛的所有權人有無過失致死刑責？內湖分局長蕭慧珠補充，今天少年的父親有陪同到分局依法製作調查筆錄，車主是肇事者祖父的，但目前祖父人在國外、尚未通知到案。

徐立信追問，父母若疏於照顧小孩，是否也有刑事調查責任？蕭慧珠說，父親是等到分局通知後，才知道少年開祖父的車子，父親當時也不知情，後續仍會深入調查釐清責任。

而簡舒培則問到車輛有無保險？蕭慧珠說，昨天的案發過程我們釐清相關死者跟傷者就醫部分，以及行車記錄器等，先釐清真相，車險部分後續會再查明。

徐立信說，15歲少年開車造成憾事，市警局有沒有做什麼教育宣導？除了宣導外，對於無照駕駛的少年會積極執法，因為這是高風險族群，去年有發生51件無照駕駛，但沒有A1事故發生。

教育局說，除了每年跟警察局少年隊有500場次的安全教育、法治教育及人身安全教育宣導外，也有進行交通安全的巡迴宣導。後續會再請講師把相關案例去識別化後，納入相關宣導未成年學生注意安全、避免無照駕駛。