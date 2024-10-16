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2車行穿線違停！女行人被迫「走馬路上」　影片曝光全場大歪樓

▲▼女行人被迫走馬路上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲2輛車違規停放在行穿線上，女行人被迫在馬路行走。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

台灣有不少駕駛會在大馬路上隨意違停，衍生許多交通亂象。台中一位民眾駕車行經朝馬七街、朝富路口時，有兩輛轎車違規停放在行穿線上，導致一名女行人被迫走在大馬路上，且這名女行人還轉頭向他躬身致意，離奇的行車紀錄器畫面曝光，瞬間掀起許多討論。

▲▼女行人被迫走馬路上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲▼2輛車違規停放在行穿線上，女行人被迫在馬路行走。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女行人被迫走馬路上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這位民眾近日駕車行經朝馬七街、朝富路口時，發現有2輛轎車違規停放在行穿線上，導致行人無路可走。

▲▼女行人被迫走馬路上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼2輛車違規停放在行穿線上，女行人被迫在馬路行走。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女行人被迫走馬路上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

就在駕駛開到路口時，正好有名女行人準備穿越，但因為行穿線沒辦法走，只能被迫走在馬路上。而駕駛停下來等候女行人通過，女行人似乎十分感謝，走到一半時還轉頭躬身致意。

行車紀錄器影片曝光，不少網友對此歪樓直言，「原PO行車紀錄器該換了」、「高貴優雅，賞心悅目」、「這影片為一個缺點就是畫質太低，該升級了」、「竟然讓這麼優雅美麗的女士被迫走在斑馬線外側，我嚴厲譴責違停的駕駛！」

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