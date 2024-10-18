全台唯一樂高展在屏菸　手刀搶購預售票可抽機票

▲「FUN玩樂高風」於12月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

全台唯一「FUN玩樂高風」於12月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫登場，結合探索概念以及樂高特色商品，打造創意體驗空間，讓人沉浸樂高世界。即日起至12月13日前，凡購買樂高展覽「預售四人票」，於展期間入場觀展，就有機會抽中日本來回機票。

屏東縣政府文化處表示，樂高幾乎是益智玩具的代名詞，隨著數位科技的發展，樂高玩具也開發出各種不同素材的玩法，這次屏菸的「FUN玩樂高風」由丹麥總部樂高之家指導規劃，以「旅行與歷史」、「藝術、設計與音樂」、「大自然與動物」、「運動與遊戲」、「娛樂」、「交通工具」、「科學與科技」七大主題打造趣味各異的體驗區。

展覽除了展示百件經典商品以及即將推出的新品之外，並邀請全世界僅21位「樂高專業認證大師」之一，也是台灣唯一獲認證的黃彥智為本次展覽創作多項主題，將首度亮相作品，邀請全台樂高迷共襄盛舉共同創作。

「FUN玩樂高風」展覽從12月14日至2025年4月6日，預售票即日起熱售中，票價為單人票200元、雙人票390元、四人票750元。展期間全票299元。

文化處表示，購買「預售四人票」還有機會抽日本名古屋來回機票4張＋日本樂高樂園門票4張，預計明年展期結束當日以直播方式公開抽出8名幸運兒。相關訊息請上文化處或屏菸粉絲專頁查詢，購票請洽IBON、KKDAY、KLOOK等平台。