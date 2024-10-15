長榮機票73折起再抽「全年無限次」　3航空線上旅展優惠一次看

▲長榮航空線上旅展於今日起至11月15日開跑，祭出最低73折的機票優惠。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

ITF台北國際旅展將於11月1日至4日登場，各家航空公司線上旅展促銷開跑，長榮航空宣布今日起至11月15日，凡於官網購買2025年9月30日前從台灣地區出發指定航線，享有最低73折起的優惠價，10月25日起加碼「無限之旅」抽獎活動，每周抽出幸運得主。

長榮航空今年線上旅展推出機票優惠，包括桃園-澳門來回未稅價2401元起、桃園-香港來回未稅價2692元起、桃園-首爾來回未稅價5665元起、桃園-巴黎來回未稅價2萬2865元起、桃園-舊金山來回含稅價2萬6703元起。

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長榮航空表示，10月15日起至11月15日止在官網購票，可獲得2025年各區域「無限次」機票抽獎資格，10月25日起周周抽出一名全年無限次數經濟艙機票得主，包括10月25日抽出東南亞航線、11月1日抽出東北亞航線、11月8日抽出歐美航線，以及11月20日將祭出最大獎，抽出全球不限航點機票。

▲長榮航空線上旅展祭出最低73折的機票優惠，更加碼送出各區域「無限次」機票大獎。（圖／長榮航空提供）

因應ITF台北國際旅展，長榮航空以全新Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」做為展場主題，打造Q版閨蜜機模型及高達6公尺的模擬客艙環境，還有Hello Kitty彩繪機拍照牆，現場還加碼抽獎，加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友，有機會帶走限量好禮。

國泰航空線上旅展於即日起至11月15日開跑，推出最優85折起優惠，針對67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為即日起至2025年6月30日，2025年1月24日至1月31日不適用。

▲國泰航空推出線上旅展，最優享8折優惠。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，2人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。2人成行之後，台北桃園飛東京成田每人來回含稅價1萬1371元。

中華航空表示，即起至11月15日線上旅展，全航線77折起的優惠回饋旅客，包括東京9210元起、北海道1萬4000元起，美國洛杉磯、舊金山為2萬2231元起及1萬8165元起等，以上皆是未稅價。

▲華航線上旅展於即起至11月15日登場，全航線77折起的優惠回饋旅客（圖／中華航空提供）

華航指出，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票。「與華航共創回憶分享預言抽帛琉機票」活動，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中帛琉機票。