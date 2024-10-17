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出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

全球機票降價中！　這5國經濟艙跌幅最大▲海外機票降價趨勢明顯。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

澳洲旅行社飛行中心旅行集團（Flight Centre Travel Group）公布最新數據指出，全球飛機票價都有降價的趨勢，其中以飛行法國、英國、義大利、阿拉伯聯合大公國與卡達的機票，降幅最大。

飛行中心旅行集團指出，以今年第3季7-9月的經濟艙機票價格與去年同期相比，降價了5-10%，其中以飛行阿聯、卡達、法國、英國和義大利的機票價格跌幅最大。另外商務艙票價，平均也調降約4%，但飛行美國與義大利的商務艙票價，則來到10%的降幅。

飛行中心旅行集團全球營運長艾爾芙（Melissa Elf）表示，海外機票的均價在這一年來，都有下跌的趨勢，像中東與歐洲航線在今年上半年跌幅小，但從第3季開始卻有顯著降價。艾爾芙認為，航空公司的運力增加及旅行成本降低，讓機票開始出現降價趨勢，這也反映出新冠疫情之後，航線和載客情況正在穩定復甦。

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艾爾芙也相信，航空業的強烈競爭，對消費者來說是好處多多的。她表示以澳洲航空業為例，她有信心澳洲飛往海外的票價，在明年中開始會陸續降價，另外航線也有機會再增加。


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