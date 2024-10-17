【廣編】「一匙靈」新進擊！聯手萬秀洗濯實驗室　共同見證抗菌EX洗衣改良全新進化

▲一匙靈推出抗菌EX限定展場。

圖、文／花王提供

「一匙靈」聯手萬秀洗濯實驗室，於台北永續店推出為期一個月的期間限定展區，展示全新改良的抗菌洗衣產品系列。此次展區自即日起至10月31日開放，合作展現雙品牌進擊再升級的精神。

一匙靈新系列的產品全面提升，具備高達99.9%的除菌力*及抗病毒*功能，涵蓋五款不同洗衣精，專注於解決各種日常洗衣挑戰。其中最受矚目的新品為全新推出的「一匙靈抗菌EX室內晾衣洗衣精」（綠色），這款產品專為室內晾衣的族群量身打造。它以先進的雙效抗菌配方為特色，能在高濕度、空氣不流通的環境中，提供高達72小時*的長效抗菌及強效抗臭功能。此外，這款洗衣精還添加了獨特的「氣味中和技術」，讓室內晾曬的衣物散發如陽光般自然清新的香氣，每件洗淨後的衣服都能聞到如陽光曬後的舒心好味道。

其他系列產品還包括一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精（藍色）、一匙靈抗菌EX極淨除垢洗衣精（黃色）、一匙靈抗菌EX防蟎成分PLUS洗衣精（紫色）、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精（粉色）。展區內設有多款展示衣物，讓消費者實際體驗產品效果。同時，只要與一匙靈於萬秀洗濯實驗室的現場活動照片合影，並上傳至個人FB或IG，標記hashtag #Attack一匙靈抗菌新進擊，並將貼文設為公開，即有機會獲得一匙靈EX系列產品，獲獎名單將將於11月初公布一匙靈官方臉書粉絲團。此外，展區內還設有數位活動的QR Code，消費者只需加入花王Kirei生活LINE官方帳號，完成互動任務，即可獲得LINE points，快來完成任務。