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15歲少年撞碎3個家庭！民眾心痛不捨　現場「白桔梗」鮮花哀悼

▲15歲少年開車撞死人，民眾赴現場送鮮花哀悼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲15歲少年開車撞死人，民眾赴現場送鮮花哀悼。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間6時許，偷開外公的車出門，失控撞進東湖市場內一間臭豆腐店，造成3死2傷的慘劇！當地民眾18日上午前往現場查看，透露現場瀰濃厚血腥味，而曾姓少年這一撞，撞碎了3個家庭，有民眾默默前往現場哀悼，並送上鮮花，令人鼻酸。

根據警方初步調查，曾姓少年17日趁著外公、外婆15日出國遊玩的空檔，下午搭捷運回家後，偷走外公的車鑰匙，騎腳踏車出發至停放車輛的汐止停車場，將車輛偷偷開走，晚間6時許更將車輛開上汐湖二橋，晚間6時05分下橋後延東湖路行駛，要左轉安康路時，疑似因會車緊張，一路蛇行、碰撞兩側汽機車後，直直撞進東湖市場臭豆腐名店內。

事發過後掀起當地民眾討論，有民眾在臉書社團「我是東湖人」發文透露，「昨晚事故地，現場仍瀰漫濃厚血腥味......社區陷入沉重，攤販做生意都在討論......走在路上或餐廳內用不知道什麼才叫安全。我媽原本也要去，因臨時改時間逃過一劫，家長真的要顧好自己小孩，未成年更要顧，願逝者安息R.I.P.......」

稍早也有不具名人士到事故現場送上一束白桔梗哀悼，並附上一張紙條「願神安慰保守亡者、亡者家人、傷者（包含心靈受傷的你我）阿們！羅馬書:12:15 與哀哭的人要同哭。」，另外，現場也有另一束黃色鮮花哀悼亡者。

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