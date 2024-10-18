15歲獨子撞殺3人！爸氣炸痛罵後「仍幫請律師」　全程陪同應訊　

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間偷開外祖父的休旅車，不慎失控撞死3人。當場遭警方帶回警局偵訊，曾父獲悉後也立即趕赴警局，氣憤難耐的他當即痛罵曾少一頓，但隨後還是幫獨子帶了晚餐，並協助聘請一名律師，今(18日)上午全程陪同應訊。

▲曾姓少年父親到警局後嚴厲斥責了兒子一頓，但隨後仍替兒聘請一位律師陪同應訊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，曾姓少年為家中獨子，自小父母即離異，由外祖父一手帶大，國中畢業前都居住在東湖一帶，直到上了高職後才搬到永和與父親同住；17日傍晚放學後，曾姓少年搭乘公車返回東湖，趁著外祖父前往峇里島旅遊之際，拿走鑰匙偷偷開走休旅車，準備前往附近公園與友人碰面炫車，怎料卻在東湖市場內失控，猛力撞向臭豆腐小吃店，釀成3死2傷。

警方獲報後第一時間趕到現場，並立即將曾姓少年帶回警局訊問，同時通知曾父前往。曾父得知獨子闖下大禍後又氣憤、又羞愧，但愛子心切的他，仍是帶了晚餐到警局給兒子吃，父子倆見面時，曾父忍不住嚴厲斥罵了曾少一頓，但事後還是展現慈父一面，替兒子聘請一位律師。由於曾姓少年昨拒絕夜間偵訊，今上午警方再度展開偵訊，曾父與律師則全程陪同，目前已經完成初步筆錄。

▼曾姓少年自知闖下大禍，將身體壓低不敢抬頭。（圖／記者邱中岳攝）