女顧客被15歲少年撞死！家屬重返奪命現場　招魂鈴一響…淚崩顫抖

記者黃彥傑、邱中岳、黃資真／台北報導

北市內湖區一名15歲曾姓少年，17日傍晚偷開外祖父的車外出，結果誤踩油門撞進東湖市場一間知名臭豆腐店，造成2名顧客、1名機車騎士不幸身亡。今(18日)上午死者高姓女子(51歲)家屬回到事發地招魂，氣氛十分哀戚。

▲15歲少年偷開車撞死3人，家屬重回事發地招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



今早高女家屬跟著法師回到小吃店門口招魂，眾人哭紅了眼眶，雙手合十低頭聽著法師念經，有人聽著招魂鈴響，更是崩潰哭到顫抖，難以相信親人突如其來的離世。

回顧此案，曾姓少年昨天下午4點放學回家後，趁著外公、外婆出國不在家，拿走車鑰匙後從汐止停車場出發，傍晚6點開上汐湖二橋，並在6點05分下橋沿東湖路行駛，左轉安康路時因會車緊張，分不清油門、煞車，結果一路蛇行撞進路口的臭豆腐小吃店，造成盧姓男騎士(61歲)、顧客高姓女子(51歲)、陳姓男子(60歲)慘死，臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆受有燒燙傷送醫。

據了解，由於肇事駕駛是未成年少年，身為直系血親的父親必須連帶負起民事賠償責任，死者家屬可以申請假扣押，另因車主為外公，所以外公也得一同賠償；刑事部分，警方將追查外公是否有主動交付、或告知車鑰匙放置位置等疑慮，讓曾姓少年可以取得鑰匙開車，若涉及這部分，也會一同依過失致死罪被警方移送。