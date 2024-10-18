15歲少年偷開車釀3死！檢察官抵達殯儀館　會同法醫相驗死者遺體

▲15歲少年偷開車3死，相驗檢察官江玟萱。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間偷開外祖父的車外出，行經東湖市場時失控撞進一家臭豆腐名店，導致2名正在用餐的顧客、以及一名經過的男性騎士重傷死亡。3名死者稍早進行相驗，家屬也悲痛抵達殯儀館，隨後檢察官與法醫也到場，該名相驗的檢察官還是曾偵辦台版柬埔寨案的檢座江玟萱。

據了解，曾姓少年為家中獨子，自小父母即離異，由外祖父一手帶大，國中畢業前都居住在東湖一帶，直到上了高職後才搬到永和與父親同住。曾少好友透露，案發前曾少曾向他表示「想學開車」，當時他曾極力勸阻，未料17日傍晚曾少竟偷拿鑰匙開著曾祖父的車外出，不是失控撞死3人，闖下無法彌補的大禍。

曾少自稱，當時是第一次偷開車，加上會車時緊張，才會失控肇禍。監視器拍下，休旅車先擦撞兩側汽機車，隨後加速猛衝，先撞上一名盧姓騎士(61歲)，接著再衝進臭豆腐店，導致正在用餐的高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)重傷，3人雖立即送醫搶救，但因傷勢相當嚴重，隨後均宣告不治死亡。

檢方今(18日)下午會同法醫相驗3名死者遺體，家屬抵達殯儀館後神情凝重，現場氣氛哀戚；而本案相驗的檢察官曾偵辦台版柬埔寨案的江玟萱，稍早江抵達後，已會同法醫走進解剖中心，將進一步釐清死因。