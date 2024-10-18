鍾東錦「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

▲苗栗縣長鍾東錦幕僚、小編陳金龍。（圖／翻攝陳金龍臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

已故導演齊柏林兒子齊廷洹受邀苗栗演講，卻遭苗栗縣政府員工誤傳「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」的訊息羞辱。事後，縣長鍾東錦發出道歉文，瞬間化解公關危機也獲得齊廷洹的好感，被譽為最強道歉文。操刀的小編則是鍾東錦幕後文膽，國中畢業的「陳金龍」。

針對這篇最強道歉文，陳金龍17日發文表示，「我的老闆很特別，大部分人只看見他霸氣的一面，但事實上他對家人的輕聲細語，溫柔呵護，一般人沒有機會看見。我們沒有特別的去包裝，只是把一切回歸到人的角度，忠實的去呈現他的個性，人永遠不可能足夠好，但我們期望做到足夠真，以便能在群眾接觸到本人之前，就能透過臉書理解他的個性，一如親見。」

陳金龍表示，是人就會有瑕疵，而這些瑕疵與經歷，造就每個人身上的獨特之處，「老闆是個經歷過無數風雨的人，我們雖沒有同樣的生活體驗，但一樣從社會底層掙扎爬起，因此在某些程度上，得以更快的去解構他的內心。在從事這份工作之前，我們花很多時間去認識彼此，把所有的一切過去攤在對方面前，並以無數次的長談，重建出他已然泛黃的人生。可（是）經驗可以複製但情感不能，唯有透過長期的相處，所以感受最真，每次發文都是經由有系統的整理，精準的溝通與理解，然後真實的，呈現在群眾面前。」

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝陳金龍臉書）



陳金龍說，鍾東錦就如他文中所述一樣，甚至有點搞笑，如果親自聊天過就會知道跟臉書上的感受一樣，「沒有官腔官調，沒有左躲右閃，直球對決是我們認為解決問題最快的方式」、「我的路線沒有很獨特，只是台灣的政治不習慣『真實』這件事情」。

陳金龍表示，他只是個國中畢業生，前半輩子一塌糊塗，幹過許多蠢事，事業乏善可陳，但鍾東錦疑人不用，用人不疑，力排眾議給了他機會，才讓他們有機會成就過去不可能嘗試的事，「之於一個寫作的人而言，與其說是老闆，不如說是知音，面對一個懂你的人，換作是誰都會願意為他賣命，並且感到榮幸。」

▲陳金龍表示，面臨全國選戰壓力的前提下，鍾敢用國中畢業的他，就知道這人用人唯才，不會去計較出身。（圖／翻攝陳金龍臉書）



據悉，陳金龍出身苗栗縣竹南鎮中港區，自幼因家庭複雜關係不受寵，少年時期叛逆、學歷僅高職肄業，成為他生命中一大缺憾；但他在北部艱辛生活時，靠著大量閱讀、敏銳觀察力，逐漸培養出言之有物的文筆。

鍾東錦競選苗栗縣長時，陳金龍和團隊成員，拿出過去苗栗少見的「空戰實力」，在網路上力助鍾取得藍軍大旗、贏得縣長寶座，去年9月間郭台銘連署選總統期間，陳也接掌苗栗辦公室執行長。

陳金龍曾說，打小就喜歡中文，寫作能力比同學好很多，但曾被國中老師在課堂上公開質問：「你的作文是不是抄襲的？」帶給他很大打擊，導致他不想學習成了問題學生，最後只有國中學歷。

然而，陳金龍經過努力後蛻變，為徐耀昌、鍾東錦等政治人物捉刀臉書文，著重同理心、故事性和人情溫度，迥異一般官腔官調的樣板臉書，幫助拉近與民眾的距離，大幅累積政治人物的好聲望。