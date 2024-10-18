澤倫斯基控「北韓官兵助俄作戰」　北約秘書長：尚無證據

▲普丁與金正恩關係密切 。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基17日指控北韓調派軍官到被俄羅斯占領的烏克蘭領土，還準備派遣上萬兵力前去協助俄方作戰。但北約秘書長呂特說，現階段無證據顯示北韓軍人參戰。

路透社報導，西方國家長期指控北韓運送武器給俄羅斯，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近幾天則說北韓也派遣人員助俄，象徵外國對俄國侵烏行動的支援大幅升級。

澤倫斯基在布魯塞爾的記者會中說：「我方掌握情資…一些北韓軍隊軍官人已經在被俄國敵人暫時占領的烏克蘭領土上。所以他們加入俄軍了。」

▲澤倫斯基指控北韓調派軍官到被俄羅斯占領的烏克蘭領土 。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基稱無法說明有多少北韓軍官在現場，但他表示，「我們知道約有1萬名北韓士兵正準備被派去跟我們戰鬥」，並形容這是「世界大戰的第一步」。

烏克蘭的西方盟邦尚未證實北韓派遣部隊的說法，但表示正在調查當中。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則在跟澤倫斯基的聯合記者會上說：「我們還沒有北韓士兵參與戰鬥的證據。」

「（然而）我們確實知道北韓以許多方式支持俄羅斯，包括供應武器、技術和創新，以支援他們作戰，這令人極其擔憂。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）15日表示，若北韓部隊介入烏克蘭的說法屬實，意味北韓與俄羅斯的國防關係顯著提升。