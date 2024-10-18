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奇美醫院響應世界安寧日　舉辦奇恩病房16週年系列活動

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024的世界安寧日是10月12日，主題是「十年緩和照護路：我們做得如何？」，2014年世界衛生大會無異議通過一項決議，強烈呼籲全球各國將安寧緩和療護納入整體醫療並加以強化，奇美醫院安寧團隊追隨世界衛生組織的倡議，深深關注人權並提升心理靈性的照顧，提升病人生活品質、福祉、舒適度和生命尊嚴。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷舉案例指出，38歲王女士因末期腦癌，經歷手術、放射線治療、化療、栓塞併發症取栓、硼中子治療與再次化療，她希望再做細胞治療，因為想要陪爸爸媽媽久一點，但跑遍全台，沒有醫師覺得適合。後來因為虛弱、吞嚥困難、逐漸眼盲且常常肌肉痙攣疼痛，家人理解安寧照護可以提供她舒適與尊嚴的照護，爸爸媽媽前來安寧門診諮詢，非常深情、理性但又流露極端不捨的表示：「若安寧照顧是她的最後一個好歸屬，我們想為她預備好，我們想給她所有最好的。」

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王女士在父母的愛與溫情中接受安寧居家，後來病情起伏，反覆癲癇、意識改變，於是進入安寧病房接受照顧，由奇美安寧團隊安排「中華民國音樂輔助身心照顧專業協會」賴香吟理事長介入提供音樂照顧，陪伴這一家人表達愛與思念，並輔慰哀傷，同時藉由情緒的平靜協助緩和癲癇與僵硬等生理症狀。

賴理事長先與團隊開會、一起和病家建立關係，鼓勵父母寫下想要送給女兒的信，並將之譜曲，一起在病床邊唱給女兒聽，安穩已無法表達病人的心緒，促進靈性平安，創造連結，刻畫回憶。王女士的父母除了在眼淚與樂音裡疼惜女兒，也以女兒之名捐款給奇美安寧療護基金，真真切切把愛發揮到最大。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶於活動現場致詞。

奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷說明，根據安寧照顧基金會的說明，台灣早在2000年便已開啟安寧緩和療護之路，這一路上，各界共同達成了多項重要里程碑，不斷反思並推動改進。從過去的努力中汲取經驗，全力營造一個以病人為核心、尊重醫療自主權的環境，並致力於確保每個人在需要時，都能獲得應有的全人照護。展望未來，期待各界持續攜手前行，為國人創造一個充滿尊嚴與關懷的醫療體系，實現「五全照顧」的美好願景。奇美醫院總在需要處開始行腳，從早期急診安寧、重症安寧、兒童與周產期安寧、失智者與老年衰弱者安寧、再到友善HIV安寧，時時走在率先之路推動與努力，除合作單位屢獲獎項外，更積極提升臨床場域相對陌生與資源稀缺的輔助治療與靈性照顧，無論是芳香治療、懷舊治療、敘事治療、音樂治療或是藝術治療，皆獲得迴響，也發展運用智慧醫療科技，讓病人可以留下叮囑給至親摯愛。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動：從10月1日至年底，在第二醫療大樓8樓的奇恩藝廊展出「藝發聲」謝秋玲小姐的個展；10月16日至18日上午9點至下午4點，在第一醫療大樓1樓大廳舉辦世界安寧日宣導與義賣活動；10月18日上午10：00第一醫療大樓1樓大廳、10：30至11：30分在第五醫療大樓5樓553會議室，邀請「天路客」-夏奕孛與樂團夥伴和大家分享自己的疾病陪伴歷程與生命音樂。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院盼病人及早獲得善終、善別與善生資源，也能規劃專屬的預立醫療照護計畫，今年主題「安寧承諾，全程關懷：回首來時，共創未來」，奇美醫院盼民眾與病人及早獲得善終、善別、善生之資源。奇美醫院配合健保署於2024年7月1日公告，將四類住院族群的醫療照護諮商服務納入健保給付，讓此符合疾病類別的民眾於住院期間不必再自費執行「預立醫療照護諮商」，預約自己的善終將不再沉重。有簽署預立醫療決定需求的住院病人，奇美醫院「預立醫療照護諮商團隊」將個別協助完成「預立醫療照護諮商」，整合家庭共識，互道重要掛念，完成自己的預立醫療決定，留下重要的愛的禮物給家人。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）
謝宛婷表示，「善終」是每個人一生中的最後功課，要能獲致善終，除了自己的意願要提早規劃、明確表達之外，也需要家屬與醫護人員的理解與成全。死亡並不是生命的反面，而是生活的一部分。生命的終始，皆盼望圓滿與無憾，才能生死兩相安。

▲奇美醫院舉辦了一系列「2024年世界安寧日暨奇恩病房16週年」活動，響應世界安寧日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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